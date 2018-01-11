«Зенит» должен продать игроков, чтобы подписать Кайо

Санкт-Петербург, 11 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, для подписания бразильского защитника Родриго Кайо «Зениту» необходимо расстаться с рядом игроков.

По словам источника, «Зениту» необходимо продать футболистов и разгрузить зарплатную ведомость примерно на 10 миллионов евро, поскольку у петербургского клуба практически не осталось свободных средств: почти все они ушли на летние трансферы.

Отмечается также, что в настоящий момент интерес к игрокам «Зенита» на трансферном рынке высокий. Некоторые игроки интересны целой группе клубов: в частности, высокий спрос в текущее окно на Доменико Кришито, Эмилиано Ригони, Леандро Паредеса и Андрея Панюкова.

Напомним, ранее «Зенит» согласовал с «Сан-Пауло» трансфер Кайо за 14 миллионов евро.

В декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия с нетерпением ждет начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он подчеркнул, что страна намерена «провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты мира проявили все свое мастерство и показали настоящий большой фубол».

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