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«Зенит» должен продать игроков, чтобы подписать Кайо
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    «Зенит» должен продать игроков, чтобы подписать Кайо

    15:51  11 Января 2018  /обновлено: 15:51  11 Января 2018
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    «Зенит» должен продать игроков, чтобы подписать Кайо

    Санкт-Петербург, 11 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, для подписания бразильского защитника Родриго Кайо «Зениту» необходимо расстаться с рядом игроков.

    По словам источника, «Зениту» необходимо продать футболистов и разгрузить зарплатную ведомость примерно на 10 миллионов евро, поскольку у петербургского клуба практически не осталось свободных средств: почти все они ушли на летние трансферы.

    Отмечается также, что в настоящий момент интерес к игрокам «Зенита» на трансферном рынке высокий. Некоторые игроки интересны целой группе клубов: в частности, высокий спрос в текущее окно на Доменико Кришито, Эмилиано Ригони, Леандро Паредеса и Андрея Панюкова. 

    Напомним, ранее «Зенит» согласовал с «Сан-Пауло» трансфер Кайо за 14 миллионов евро.

    «Зенит» должен продать игроков, чтобы подписать Кайо

    В декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия с нетерпением ждет начала Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он подчеркнул, что страна намерена «провести его на самом высоком уровне, чтобы ведущие футболисты мира проявили все свое мастерство и показали настоящий большой фубол».

    Владимир Путин.Биография

    Автор: Алексей Громов
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