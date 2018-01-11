Минфин внесет закон о криптовалютах на рассмотрение в Госдуму в феврале

Москва, 11 января. В феврале Минфин РФ планирует внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, устанавливающий правила оборота цифровых валют, проведения ICO, а также устанавливающий регулирование других новых финансовых технологий.

Об этом сообщил в четверг заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что в настоящее время в ведомстве занимаются доработкой законопроекта. Пока нерешенным остается вопрос об определении площадок, на которых будет разрешено заключать сделки с криптовалютами, пишет ТАСС.

«Не хотелось бы как-то ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки надо поставить», — подчеркнул Моисеев.

Он добавил, что список таких площадок будет определен в ближайшее время.

Напомним, в октябре президент России Владимир Путин рассказал о своем отношении к криптовалютам. Глава государства отметил, что внедрение новых технологий в финансовую и банковскую сферу происходит во всем мире. Однако Путин предостерег о возможности использования криптовалют для отмывания капитала, ухода от налогов, спонсирования терроризма и мошенничества.