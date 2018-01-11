Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

Москва, 11 января. В беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии, использовалась взрывчатка ТЭН, которая мощнее гексогена. Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Российской Федерации.

«Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», — сообщил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Новиков отметил, что в кустарных условиях данную взрывчатку изготовить нельзя, также вещество ТЭН нельзя извлечь и из других боеприпасов.

В настоящее время проводятся специсследования, чтобы установить страну-изготовитель, заключил генерал-майор.

В ночь на 6 января 13 беспилотников, оснащенных самодельными бомбами, атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» и базу ВМФ в Тартусе. Ни один из дронов не достиг цели.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что победа на террористами и нормализация ситуация в Сирии отвечает интересам мирового сообщества, в том числе стран ближневосточного региона.