«Эвертон» заинтересован в трансфере Кокорина

Москва, 11 января. Английский футбольный клуб «Эвертон» интересуется нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Александром Кокориным.

По информации Федерального агентства новостей, клуб из Ливерпуля рассматривает варианты усиления атакующей линии команды, и российский нападающий входит в шорт-лист. Отмечается, что на приобретение форварда «Эвертон» готов потратить до 20 миллионов евро.

При этом не исключен вариант, при котором переговоры начнутся весной и будут вестись с прицелом на летнее трансферное окно.

Сообщается также, что сам Кокорин готов сменить клубную прописку, если речь идет о клубе из топ-чемпионата, регулярно выступающем в еврокубках.

В текущем сезоне на счету Кокорина 18 голов и 5 голевых передач за «Зенит» во всех турнирах. По версии transfermarkt.de, стоимость трансфера 26-летнего игрока может составлять до 11 миллионов евро.

Напомним, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин, принимая участие в заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, отметил, что одному из флагманов российского футбола, «Зениту», стоит обратить внимание на значительное преобладание в составе команды иностранных футболистов.