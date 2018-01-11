Сирия сегодня: в САР задержан боевик из Дагестана, Минобороны сообщило о ситуации в зонах деэскалации
Сирия 11 января. На границе Сирийской арабской республики и Турции задержан боевик ИГИЛ1 (запрещенная в России группировка) из Дагестана. Российские военные отчитались об обстановке в зонах деэскалации. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.
Боевик из Дагестана
Курдские ополченцы сумели задержать на границе Сирии и Турции члена террористической организации «Исламское государство1». Он оказался уроженцем Дагестана, сообщает издание РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
«Мужчина пособничал боевикам в Дагестане, а именно в Каспийске, бежал в Египет в 2010 году и провел там три года, затем перебрался в Сирию, где влился в ряды ИГИЛ. При попытке пересечь турецкую границу его задержали курды. Задержали вместе с женой и двумя детьми», — отмечает издание.
Тем не менее, радикальный исламист и его семья могут в ближайшее время все же перейти турецкую границу, так как курдские ополченцы не намерены их долго задерживать.
Обстановка в зонах деэскалации
За минувшие сутки российские офицеры в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. […] За сутки зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — два, Латакия — четыре, Хомс — два, Дамаск — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — три, Дамаск — два», — говорится в документе.
За это же время Центр провел одну гуманитарную акцию в поселке Маалюля (провинция Дамаск). Местное население получило почти три тонны продуктов питания, медицинская помощь была оказана 22 жителям. Кроме того сотрудники центра обеспечили безопасность прохождения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Даръа.
Контакты Москвы, Тегерана и Анкары по САР
Контакты Российской Федерации, Ирана и Турции нужны для реализации договоренностей о зонах деэскалации в Сирии и политического урегулирования в этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Процесс реализации договоренности о зонах деэскалации и выход на процесс политического урегулирования, в частности, подготовка национального конгресса в Сочи требуют постоянных контактов на различных уровнях — на экспертном, на высоком, на ином. Эти контакты осуществляются, и, конечно, такой тесный диалог будет продолжаться», — подчеркнул представитель Москвы.
Напомним, ранее МИД Турции вызвал послов России и Ирана. Целью действий внешнеполитического ведомства Анкары стало выражение протеста после сообщений о нарушении сирийской армией границы зоны деэскалации в Идлибе. Турция просила дипломатов призвать сирийские власти прекратить нарушения границ.
1 Организация запрещена на территории РФ.