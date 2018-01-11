Братислава, 11 января. Политический аналитик из Словакии Мартин Баго заявил, что США и западная коалиция планировали войну в Сирии и добивались падения Дамаска.

По сообщению сирийского информационного портала «САНА» словацкий аналитик Баго заявил, что США и многие западные страны создали сирийский кризис, как инструмент борьбы со всеми, выступающими против американской гегемонии в мире, а именно против Сирии, Ирана, России и других государств.

Баго подверг резкой критике высказывания европейских и американских политиков о том, что именно коалиции под руководством Вашингтона удалось разгромить террористическую группировку «Исламское государство1» (запрещена в России) в Сирии. Аналитик подчеркнул, что борьба американцев с организацией, которую создали США, может «вызывать только насмешки».

Словацкий эксперт считает, что большая часть сирийской республики была освобождена благодаря армии Сирии и поддержке ВКС РФ. Ранее сообщалось, что 11 декабря 2017 года на авиационной базе «Хмеймим» президент России Владимир Путин заявил о выполнении основной задачи по борьбе с ИГИЛ1 группировкой российских войск в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.