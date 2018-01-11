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Россия забирает у США дипломатическое лидерство — The National Interest
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    Россия забирает у США дипломатическое лидерство — The National Interest

    15:35  11 Января 2018  /обновлено: 15:35  11 Января 2018
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    The National Interest: Россия забрала у США дипломатическое лидерство

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям познакомиться с переводом статьи Ceding Diplomatic Leadership to Russia («Передача дипломатического лидерства России»), опубликованной на портале The National Interest.

    В конце этого месяца Россия проведет в городе Сочи новый раунд сирийских мирных переговоров. Они станут продолжением переговоров, которые ранее проходили в Астане. Если в предстоящие недели произойдет какой-либо дипломатический импульс в решении сирийского конфликта, то этот импульс, скорее всего, произойдет в Сочи.

    Хотя некоторые сирийские оппозиционные элементы все еще надеются, что Соединенные Штаты перетянут на себя дипломатическое лидерство по этому вопросу, другие стороны конфликта считают, что на встречу в Сочи все-таки стоит обратить внимание. Среди них — Саудовская Аравия и специальный представитель Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура, который проводил свои собственные переговоры по Сирии в Женеве.

    Российские чиновники назвали свои усилия дополнением, а не заменой переговорам ООН в Женеве, и выразили надежду, что перед Сочинской встречей состоится еще одна в Женеве.

    Таким образом, Россия приобретает все большую, а США — все меньшую роль на Ближнем Востоке. Недавнее объявление Дональда Трампа относительно Иерусалима говорит о том, что США даже не делают вид, что являются честным посредником в этом ближневосточном конфликте между Израилем и палестинцами. Столкнувшись с изоляцией из-за этого шага, США попытались вернуть свою дипломатическую роль в этом конфликте, угрожая палестинцам прекратить оказание помощи беженцам, если палестинцы не будут участвовать в мирном процессе так, как этого хочет администрация Трампа. Эта неуклюжая угроза является свидетельством того, что Соединенные Штаты уже утратили доверие, необходимое для того, чтобы быть дипломатическим лидером. Россия забирает у США дипломатическое лидерство. 

    The National Interest: Россия забрала у США дипломатическое лидерство

    Такое падение имеет несколько причин, одна из которых — общее пренебрежение нынешней администрации к дипломатии и отсутствие способности эту дипломатию применять.

    Другие причины свойственны не только администрации Трампа. Это тенденции, которые появились еще до нее, но все еще оказывают влияние на мышление в Вашингтоне. Одна из них — неприязнь к ведению дел с определенными «презренными» сторонами. На Ближнем Востоке сегодня это Иран, без которого вряд ли возможен прогресс в урегулировании конфликта в Сирии.

    Другая тенденция — склонность к принятию диктаторских позиций (как в случае с Иерусалимом или мнением, что «Башар Асад должен уйти»), которые выполняют роль предварительных условий, значительно сужающих пространство для переговоров. Еще одной является приравнивание лидерства к военным действиям. Много говорится о том, как отсутствие значительного военного присутствия США где-то создает «вакуум», который будет заполнен противниками, но редко эта же метафора применяется к отсутствию значительной и эффективной американской дипломатии.

    Ирония заключается в том, что некоторые из участников политических дебатов в США, демонстрирующих эти тенденции, также сетуют на то, что Россия становится более крупным игроком в ближневосточных делах.

    Соединенные Штаты не обязательно должны быть решающей силой во всех важных мирных переговорах. Иногда кто-то другой лучше подготовлен для этой роли. Что касается израильско-палестинского конфликта, то Соединенные Штаты показали, что они настолько привязаны к своей собственной внутренней политике, что, вероятно, другие участники, такие как Европейский Союз, должны взять на себя более ведущую роль.

    Россия может внести позитивный вклад в дипломатию по конфликтам на Ближнем Востоке, и наиболее позитивные результаты будут достигнуты благодаря совместной работе России и Соединенных Штатов.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #трамп
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