Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) до 2030 года. Текст соответствующего документа размещен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики России в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года», — следует из текста документа.

Отмечается, что данный документ вступил в силу с четверга, 11 января.

Кабмину поручено обеспечить выполнение данного указа, говорится в сообщении.

В документе уточняется, что работа единой государственной системы пресечения и ликвидации ЧС «осуществляется в условиях геополитической нестабильности и на фоне новых угроз национальной безопасности РФ».

В числе главных угроз называются стихийные бедствия, аварии, инфекционные заболевания и другое.

Напомним, накануне российский президент в ходе совещания с главой министерства чрезвычайных ситуаций РФ Владимиром Пучковым обсудил государственную программу вооружений в части, касающейся российского ведомства.

В ходе совещания Пучков доложил Путину о результатах деятельности министерства за минувший год.

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