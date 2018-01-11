Во имя мира и стабильности: глава Совета муфтиев объяснил, зачем нужно идти на выборы-2018

Москва, 11 января. Россияне должны участвовать в президентских выборах, чтобы исполнить свой гражданский долг и определить правильный вектор развития страны. Об этом заявил глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин на съезде религиозного центра.

Гайнутдин призвал мусульман, проживающих в России, активно голосовать на выборах, чтобы выбрать «правильный ориентир и выполнить свой гражданский долг».

«Мы хотим видеть Россию с мощной экономикой и сильным политическим влиянием во всем мире», — заявил муфтий.

Он отметил, что граждане не могут пренебрегать своим выбором и должны принять участие во всеобщем голосовании «во имя мира и стабильности».

Выборы президента состоятся в марте 2018 года. Действующий лидер государства Владимир Путин намерен баллотироваться в качестве самовыдвиженца. Как ранее стало известно, в пятницу, 12 января, Центризбирком изучит вопрос о регистрации доверенных лиц Путина на выборах.

Биография Владимира Путина