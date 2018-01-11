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Сирия: военные САА полностью контролируют анклав Бейт-Джинн в провинции Дамаск впервые с 2012 года
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    Сирия: военные САА полностью контролируют анклав Бейт-Джинн в провинции Дамаск впервые с 2012 года

    16:12  11 Января 2018  /обновлено: 16:13  11 Января 2018
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    Сирия: военные САА заняли анклав Бейт-Джинн в провинции Дамаск

    Дамаск, 11 января. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) полностью заняли территории анклава боевиков Бейт-Джинн в провинции Дамаск. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

    Впервые с 2012 года военные контролируют территорию анклава Бейт-Джинн в Западной Гуте Дамаска. Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, полученных от источника в сирийской армии, военнослужащие армии Башара Асада заняли высоту с видом на город.

    Битва за стратегически важный анклав продолжалась несколько месяцев. Ранее ФАН сообщало о том, что отрядам САА удалось добиться значительного прогресса в анклаве экстремистов, расположенном в районе города Бейт-Джинн. По имеющимся данным, некоторые группы местных боевиков удалось склонить к переговорам, однако перемирие едва ли продержалось больше суток. Боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийского крыла «Аль-Каиды»1 —«Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) не желали покидать свои территории, поэтому несколько месяцев в этом районе шли ожесточенные столкновения террористов и правительственных сил.

    5 Фото.
    5 Фотографий

    25 декабря 2017 года стало известно, что террористы в районе города Бейт-Джинн, расположенного неподалеку от Голанских высот, капитулировали.

    Несмотря на то, что военным удалось занять анклав в Западной Гуте, обстановка у Голанских высот по-прежнему неспокойна. Ожесточенные столкновения идут в занятом боевиками восточном пригороде Дамаска Хараста. По последним данным 4-я механизированная дивизия САА ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Харбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #асад #саа #джебхат ан-нусра #хараста #хайят тахрир аш-шам #бейт-джинн #западная гута
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