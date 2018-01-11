Сирия: военные САА полностью контролируют анклав Бейт-Джинн в провинции Дамаск впервые с 2012 года

Дамаск, 11 января. Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) полностью заняли территории анклава боевиков Бейт-Джинн в провинции Дамаск. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Впервые с 2012 года военные контролируют территорию анклава Бейт-Джинн в Западной Гуте Дамаска. Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, полученных от источника в сирийской армии, военнослужащие армии Башара Асада заняли высоту с видом на город.

Битва за стратегически важный анклав продолжалась несколько месяцев. Ранее ФАН сообщало о том, что отрядам САА удалось добиться значительного прогресса в анклаве экстремистов, расположенном в районе города Бейт-Джинн. По имеющимся данным, некоторые группы местных боевиков удалось склонить к переговорам, однако перемирие едва ли продержалось больше суток. Боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийского крыла «Аль-Каиды»1 —«Джебхат ан-Нусры»1 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) не желали покидать свои территории, поэтому несколько месяцев в этом районе шли ожесточенные столкновения террористов и правительственных сил.

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25 декабря 2017 года стало известно, что террористы в районе города Бейт-Джинн, расположенного неподалеку от Голанских высот, капитулировали.

Несмотря на то, что военным удалось занять анклав в Западной Гуте, обстановка у Голанских высот по-прежнему неспокойна. Ожесточенные столкновения идут в занятом боевиками восточном пригороде Дамаска Хараста. По последним данным 4-я механизированная дивизия САА ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.