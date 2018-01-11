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Политика
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Выборы 2018
ЦИК РФ ожидает прибытия на выборы-2018 порядка тысячи международных наблюдателей
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    ЦИК РФ ожидает прибытия на выборы-2018 порядка тысячи международных наблюдателей

    15:36  11 Января 2018  /обновлено: 15:41  11 Января 2018
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    ЦИК РФ ожидает прибытия на выборы-2018 порядка тысячи международных наблюдателей

    Москва, 11 января. Центризбирком России рассчитывает на присутствие порядка тысячи международных наблюдателей на предстоящих выборах президента РФ. Об этом сообщил член Центризбиркома РФ Василий Лихачев.

    «Я думаю, число международных наблюдателей может достичь цифры около тысячи человек», — сказал Лихачев.

    Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве кандидата-самовыдвиженца. 27 декабря Центризбирком РФ принял у президента России пакет документов, необходимых для выдвижения на выборы, также была зарегистрирована инициативная группа поддержки самовыдвижения Путина.

    Накануне сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева, заявила, что в течение шести дней были собраны 149 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты действующего главы государства Владимира Путина.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #президент #цик рф #выборы2018
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