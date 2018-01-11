В Госдуме готовят закон о защите жертв домашнего насилия

Москва, 11 января. В России готовится законопроект об основах профилактики домашнего насилия. По словам одного из авторов проекта, зампредседателя комитета Государственной думы по делам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, внести его в ГД планируется в течение одного-двух месяцев.

«У нас подготовлен закон, и его надо бы вносить — профилактика домашнего насилия, поэтому мы можем уже это инициировать», — отметила она.

Депутат пояснила, что в проекте закона главным понятием является так называемый охранный ордер — документ, который выдается судом и определенным образом ограничивает поведение обвиняемого в жестоком обращении.

«Выписывается ордер: и не ты, которую били, уходишь из дома, бежишь в кризисный центр, а тот человек, который причинил тебе зло, — он уходит, — объяснила Пушкина. — Он уходит и не имеет права подходить до суда», передает агентство «Ридус».

Напомним, как заявил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, для того, чтобы полностью обеспечить выполнение посланий президента Российской Федерации Владимира Путина законодательной базой, в течение весенней сессии депутаты ГД планируют провести рассмотрение и принять 23 законопроекта.