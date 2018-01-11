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Новая эскалация в Африке: боевики в ЦАР устроили резню среди христиан, жители массово бегут в Чад
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    Новая эскалация в Африке: боевики в ЦАР устроили резню среди христиан, жители массово бегут в Чад

    16:41  11 Января 2018  /обновлено: 16:41  11 Января 2018
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    Боевики ЦАР

    Ситуация в Центральной Африканской Республике (ЦАР) вновь серьезно обострилась. Вооруженный конфликт, который развернулся в стране после того, как исламистская группировка «Селека» свергла президента Франсуа Бозизе, тянется с 2012-го года. Сейчас ЦАР обуревают кровопролитные столкновения между отдельными христианскими и мусульманскими вооруженными формированиями. При этом в результате военных действий страдает местное население, тысячи жителей были вынуждены бежать в соседние страны.

    В республике размещаются около 13 тысяч миротворцев Организации Объединенных Наций, однако сведения об активизировавшихся боях и катастрофической гуманитарной ситуации на севере страны пришли не от представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА), а от местного блогера. Его статья была опубликована на франкоязычном сайте «Голос без голоса» и имела неожиданное название — «Подразделения генерала Бахара, используя вооружение и амуницию организации МИНУСКА, убивают мирных жителей и сжигают деревни».

    Беженцы из ЦАР

    Данная публикация подробно рассказывает о новом внезапном повороте в ходе войны на территории ЦАР. Согласно сведениям центральноафриканского блогера, который ссылается на местные независимые источники, отряды генерала Бахара, входящие в состав исламистской группировки «Селека», сотрудничают с местными представителями ООН. Отмечается, что гуманитарная организация, в задачи которой входит, прежде всего, защита гражданских лиц, поставляет оружие и боеприпасы боевикам «Селеки». В первую очередь этим занимается контингент вооруженных сил Камеруна в составе МИНУСКА.

    Как отмечает автор статьи, данные преступные соглашения были заключены после того, как исламисты «Селеки» понесли большие потери в ходе столкновений с местным христианским военизированным формированием, воюющим за власть в республике, — с организацией «Революция и справедливость» (RJ). Тогда представители ООН вмешались в конфликт, опасаясь, что одна из сторон имеет слишком явное преимущество. Местный блогер подчеркивает, что члены данной «гуманитарной» организации на самом деле заинтересованы в продолжении войны в ЦАР, поскольку она является для них прибыльным бизнесом.

    Миротворческий контингент ООН в ЦАР

    Ради этого наместники ООН в республике с легкостью готовы закрыть глаза на то, что гуманитарная ситуация в стране уже достигла катастрофического уровня. В публикации сообщается о том, что отряды генерала Бахара, используя полученное от ООНовцев оружие, недавно буквально уничтожили несколько христианских деревень в окрестностях пограничного города Маркунда, расположенного в префектуре Уахем на севере страны. Авторитетные источники подтверждают, что эти преступления против гражданского населения стали возможными из-за оружия и боеприпасов, которые передал террористам контингент ВС Камеруна, развернутый в регионе.

    Оставшиеся в живых местные были вынуждены искать убежища в лесах, в других близлежащих поселениях или бежать за границу — в Чад. Блогер выразил возмущение тем, что подобные происшествия, которые нередко случаются в его стране, не получают никакой огласки в мировых СМИ. Он настаивает на том, что ситуация в ЦАР требует немедленного разрешения, и для этого африканской республике необходима реальная помощь международного сообщества.

    Согласно данным местного депутата, из района города Пауа, который находится чуть к западу от Маркунды, из-за продолжающихся жестоких боев между боевиками RJ и «Селеки», в Чад бежали более 5000 человек, что составляет почти десятую часть от общего числа населения региона, передавала французская газета Afrique. Несмотря на геноцид и вынужденное бегство жителей, мировые организации остаются слепы к проблемам этого региона. Примечательно, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера во время своего выступления на 72-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке осенью прошлого года обратился к мировому сообществу с просьбой «не забывать» о его стране и в целом об Африке.

    Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера

    На статью о тяжелейшей ситуации на северо-западе ЦАР, опубликованную на интернет-портале «Голос без голоса», пока отреагировали лишь представители центральноафриканской неправительственной организации МЕКАСНА. Они написали письмо представителю Генерального секретаря ООН в Центральноафриканской республике и главе МИНУСКА Онанге Анянге. Члены МЕКАСНА подчеркнули, что не доверяют сообщениям об их связях с террористами, однако посоветовали Анянге прекратить прятаться за официальными осуждениями и отдать приказ военным подразделениям ООН вступить в противостояние с боевиками, чтобы спасти человеческие жизни. Они добавили, что боевой арсенал организации в такой тяжелой ситуации должен играть не просто сдерживающую роль, но и быть по-настоящему эффективным в наведении порядка.

    Несмотря на это, официальные представители ООН уверены, что Центральноафриканскую республику от действий боевиков может спасти только налаживание единства между людьми и прекращение политических манипуляций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в ЦАР на пресс-конференции в сентябре 2017 года, отметил, что политический диалог в ЦАР налажен, в том числе и с вооруженными группами, что позволяет рассчитывать на мир в будущем.  Он также призвал международное сообщество содействовать расширению возможностей и увеличению численности сил Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации, чтобы усилить защиту населения в этой стране.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

    Заместитель директора Института Африки РАН, доктор исторических наук Дмитрий Бондаренко рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о современной обстановке в ЦАР и некоторых прошлых событиях, обусловивших их. По его словам, почти всю историю этой страны составляют годы конфликтов и противостояний.

    «Ситуация в Центральной Африканской Республике остается напряженной на протяжении уже многих десятилетий. Периодически она становится то более, то менее напряженной, однако спокойной обстановка в этой стране не бывала уже очень давно, практически с 70-х годов 20-го века, притом что независимость она получила только в 60-м. То есть большая часть истории республики представляет собой историю нестабильности в ней. Это государство относится к числу беднейших в Африке и в мире, и этому есть не только очевидные экономические, но и политические причины. Они связаны, в частности, с религиозным фактором — с увеличением численности за счет роста доли мусульман в населении страны и с нарастанием напряженности в отношениях между мусульманами и христианами», — отметил наш собеседник.

    Боевики в ЦАР

    Другой важный фактор связан с расположением страны, также подчеркивает африканист. Ее название неслучайно: республика находится в самом сердце Африки и потому является удобной ареной для взаимодействия многих соседних стран и крупнейших мировых держав.

    «ЦАР занимает очень важное геополитическое положение — в самом центре африканского континента. Это ведет к тому, что на ее территории конкурируют различные державы. Исторически ведущую роль там играла Франция как страна-метрополия. Сейчас за счет этой республики крупные государства пытаются проводить свою политику по всей Африке. Здесь это удобно из-за низкого уровня развития экономики, религиозных конфликтов и межэтнических противоречий. Также здесь еще до сих пор не были созданы стабильные политические институты современного гражданского общества. Партийная борьба сводится к клановой борьбе, происходят бесконечные перевороты и так далее. Немаловажным фактором является также то, что есть перспективы обнаружения в ЦАР ценных полезных ископаемых. Начало 21-го века — это период заметного улучшения ситуации на континенте в целом, однако в Африке, конечно, все еще остаются отдельные очаги напряженности, один из которых сейчас продолжает развиваться как раз в Центральноафриканской республике», — резюмировал Дмитрий Бондаренко.

    Автор: Егор Баренцев
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    #оон #африка #антониу гутерриш #миротворцы #цар #центральноафриканская республика
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