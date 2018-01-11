В Киеве назвали своей «победой» отказ России от участия в сессии ПАСЕ

Киев, 11 января. Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба похвастал, якобы именно Киев «мобилизовал партнеров» и добился отказа России от участия в январской сессии Парламентской ассамблеи.

«Результата не было бы, если бы Украина системно и упорно не работала на всех уровнях», — написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Он добавил, что Киев якобы защитил и интересы Украины, и Совет Европы «от попыток разрушить его институциональный авторитет ради России».

Аналогичное мнение высказал и глава постоянной делегации в ПАСЕ от Украины Владимир Арьев, который заявил в социальной сети, что все попытки генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда вернуть Россию оказались напрасными.

Напомним, ранее стало известно, что Россия не будет отправлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ, поскольку в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

Представители России были лишены права голоса на сессиях ПАСЕ, а также возможности принимать участие в работе уставных органов ассамблеи в 2014-2015 годах в связи с позицией Москвы в отношении Крыма. После принятия таких мер, в 2016 году, РФ перестала направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

Москва неоднократно предлагала европейским коллегам способы выхода из сложившейся ситуации. В частности, речь шла о введении запрета на санкции в отношении национальных делегаций.

В конце декабря во время встречи с руководством Госдумы и Совета Федерации президент России Владимир Путин, комментируя ограничения в отношении РФ со стороны зарубежных коллег, подчеркнул, что Москва открыта к сотрудничеству со всеми странами.