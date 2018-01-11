Выборы-2018: активисты ОНФ начали сбор подписей в поддержку Путина

Москва, 11 января. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) начали сбор подписей в поддержку президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году, заявила сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева.

По состоянию на среду, 10 января, в поддержку Путина были поставлены 149 тысяч подписей россиян. Для участия в выборах российскому президенту как самовыдвиженцу необходимо собрать 300 тысяч голосов.

«Наши активисты и «Молодежка ОНФ» в регионах уже включились в эту ответственную работу», — приводит слова Тимофеевой пресс-служба ОНФ.

Тимофеева подчеркнула, что ОНФ является командой президента. Она отметила, что активисты словом и делом оказывают подержку российскому лидеру.

«Владимир Путин — сильный лидер, в годы его президентства наша страна встала на путь развития и сегодня добилась больших успехов», — пояснила сопредседатель центрального штаба.

Выборы президента России состоятся 18 марта этого года. Сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева ранее заявила, что в рамках предвыборной кампании штаб будет использовать все виды агитации.

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