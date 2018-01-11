Донбасс сегодня: война вернулась в ДНР и ЛНР, «перемога» армии Украины

Донбасс, 11 января. Дальнобойная артиллерия украинской армии нанесла удар по территории народных республик, есть раненые. Международные наблюдатели выложили в публичный доступ информацию о позициях ЛНР. Украинские блогеры не учат географию. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Перемирие окончено

Вооруженные силы Украины впервые с начала «новогоднего» перемирия пустили в ход дальнобойную крупнокалиберную артиллерию. Только за минувшие сутки 12 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик были обстреляны. Серьезные осколочные ранения получили три мирных жителя ДНР — двое мужчин в поселке Спартак (северный пригород Донецка — прим. ФАН) и пожилая женщина из села Доломитное (к северо-востоку от Горловки — прим. ФАН)

Донецкое и Луганское направления

Обстрелы зафиксированы на донецком, горловском и мариупольском направлениях. Гаубицы калибром 122 мм «работали» по окраинам Горловки. В Донецк прилетали мины большого калибра, а также снаряды пушек боевых машин.

Военнослужащие Народной милиции ЛНР зафиксировали четыре случая нарушения режима «тишины». Украинские войска ударили по Калиновке, Логвиново, Санжаровке, там они задействовали 152-мм артиллерию и минометы. Однако самой горячей точкой стал район юго-западных границ республики, куда прилетело восемь снарядов 152-мм артиллерийской установки. Напомним, что именно в указанном районе военные республики и ожидали провокаций киевских силовиков, также в указанный район недавно прибыли съемочные группы украинских телеканалов.

На кого работает ОБСЕ

Практически все украинские СМИ сообщили о том, что международные наблюдатели ОБСЕ рассекретили позиции народной милиции ЛНР близ поселка Калиново-Борщеватое. Сотрудники ФАН обратились к первоисточнику, и действительно, в последнем отчете специальной мониторинговой миссии значится формулировка следующего содержания:

«5 января в неподконтрольных правительству районах (территория ЛНР в трактовке ОБСЕ — прим. ФАН) мини-БПЛА СММ обнаружил свежевырытые траншеи и боевые позиции, а также строящийся блиндаж возле с. Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска). 9 января наблюдатели видели, как на другом участке возле села, по меньшей мере, 10 невооруженных членов «ЛНР» рыли траншеи и укрепляли позиции».

Сотрудники ФАН не стали выяснять у военных ЛНР достоверность указанных сведений, но сама подача материала наблюдателями настораживает. Дело в том, что мандат ОБСЕ не предусматривает ведение разведки и публикацию полученной информации. Так что в данном случае налицо именно «слив» вероятных позиций армии ЛНР вооруженным силам Украины.

Очередная «перемога» ВСУ

«ВСУ продвинулись вперед в районе Горловки», пишут украинские СМИ. В качестве источника информации медиа-ресурсы ссылаются на Twitter-аккаунт «IgorGirkin», автор которого, в свою очередь, ссылается на указанный выше отчет ОБСЕ.

«Также БПЛА зафиксировал недавно проложенную траншею (с пулеметной позицией), которая простиралась на 30 м в восточном направлении от подконтрольного правительства н. п. Жованка в Зайцево», — приводится «доказательство» движения вперед украинских военных.

Отметим, и село Жованка, и прилегающая к нему часть поселка Зайцево находятся под контролем ВСУ. Поэтому говорить о каком-либо продвижении украинских подразделений в районе Горловки точно не приходится. Разве что о небольшом тактическом изменении позиций внутри удерживаемого района.