Глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «предбоевой»

Донецк, 11 января. В зоне военного конфликта в Донбассе складывается «предбоевая» ситуация, поэтому возможны провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в четверг глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

«Ситуация сложная, она предбоевая. Сейчас, если такая погода — минус 5-10 градусов — продержится неделю-две, можно ожидать провокаций со стороны Украины. До этого погода не давала им возможности идти на провокации», — подчеркнул политик.

По словам Захарченко, президент Украины Петр Порошенко столкнулся с многочисленными внутренними и внешними проблемами, решить которые он может только с помощью развязывания войны в регионе.

«Насколько он к этому готов, я не знаю, но, судя по тем обстрелам, которые были вчера и сегодня ночью, это решение у него зреет. Мы готовы, войска приведены в боевую готовность давно уже», — добавил глава ДНР.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что Москва поддерживает инициативу, согласно которой над зоной конфликта в Донбассе должен быть установлен международный контроль. Однако для этого Киеву необходимо наладить диалог с Донецком и Луганском.