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Глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «предбоевой»
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    Глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «предбоевой»

    15:18  11 Января 2018  /обновлено: 15:18  11 Января 2018
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    Глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «предбоевой»

    Донецк, 11 января. В зоне военного конфликта в Донбассе складывается «предбоевая» ситуация, поэтому возможны провокации со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в четверг глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

    «Ситуация сложная, она предбоевая. Сейчас, если такая погода — минус 5-10 градусов — продержится неделю-две, можно ожидать провокаций со стороны Украины. До этого погода не давала им возможности идти на провокации», — подчеркнул политик.

    По словам Захарченко, президент Украины Петр Порошенко столкнулся с многочисленными внутренними и внешними проблемами, решить которые он может только с помощью развязывания войны в регионе.

    «Насколько он к этому готов, я не знаю, но, судя по тем обстрелам, которые были вчера и сегодня ночью, это решение у него зреет. Мы готовы, войска приведены в боевую готовность давно уже», — добавил глава ДНР.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин рассказал о том, что Москва поддерживает инициативу, согласно которой над зоной конфликта в Донбассе должен быть установлен международный контроль. Однако для этого Киеву необходимо наладить диалог с Донецком и Луганском.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #донбасс #украина #захарченкою
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