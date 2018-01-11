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Михаила Державина вспоминают коллеги и поклонники: Он всегда откликался на чужую боль. ФАН-ТВ
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    Михаила Державина вспоминают коллеги и поклонники: Он всегда откликался на чужую боль. ФАН-ТВ

    15:29  11 Января 2018
    998

    В Москве на 82-м году жизни скончался Михаил Державин. Народный артист России, известный советский и российский актер долгое время страдал от проблем с сердцем и в последнее время находился в реанимационном отделении одной из столичных клиник. За свою жизнь Михаил Михайлович сыграл в десятках спектаклей – в Московском театре имени Ленинского комсомола, в Театре на Малой Бронной и в Театре сатиры. Артист выступал с юмористическими сценками на эстраде, снимался в телевизионных программах, а его фильмография насчитывает около 30-ти кинолент. «Трое в лодке, не считая собаки», «Спасите утопающего», «Третий не лишний», «Моя морячка»… Коллеги Михаила Державина, а также москвичи и гости столицы поделились с ФАН-ТВ своими воспоминаниями о любимом артисте.

    С корреспондентом ФАН-ТВ пообщался актер, певец, пародист Александр Олешко. Конечно же, он знал Михаила Державина лично, неоднократно встречался с ним. Он поделился своими воспоминаниями:

    – Он как будто бы абсолютно родной человек, родственник, который и приголубит, и пошутит, и поиронизирует, и подарит надежду. И в театре своими ролями удивит… Всегда откликающийся на чужую боль, поддерживающий чужой успех – это тоже очень важно. Сколько слов поддержки я от него слышал, когда был студентом театрального института! Он все время гулял рядом, в соседнем доме жил… Очень трудно говорить об этом теперь в прошедшем времени. Всякий раз какое-то слово, какая-то фраза, подбадривающая тебя, поддерживающая интонация. И это очень важно, когда люди, которые живут в профессии и многого достигли, радостно могут поддержать молодого человека. Это очень важно. Сейчас так мало добрых людей.

    Михаила Державина вспоминают коллеги и поклонники: Он всегда откликался на чужую боль. ФАН-ТВ

    Москвичка Наталья признаёт: роль Михаила Державина в ее жизни очень велика.

    – Михаил Державин – это, в общем, мое детство и моя юность, скажем так. Недавно как раз, когда Новый Год отмечали, показывали старые «Голубые огоньки», где они все еще молодые. В том числе, Александр Ширвиндт в своих каких-то миниатюрах, и вместе они, и по отдельности. И мы как раз всей семьей сидели и говорили о том, что вот как здорово, что они оба еще живы. И тут такая грустная новость… Я, честно говоря, очень ошарашена, – говорит Наталья.

    Как и многие россияне в эти дни, Александр видит с уходом Михаила Державина еще одно из свидетельств исчезающей театральной эпохи:

    Михаила Державина вспоминают коллеги и поклонники: Он всегда откликался на чужую боль. ФАН-ТВ

    – Уходят наши самые столпы искусства, особенно кинокомедии, которые у нас давно уже никто не ставил и не ставит. Людям надо отдыхать, раскрепощаться немножко в этой ситуации государственной… А такие люди, как Державин, которые могли людей немножко успокоить, немножко раскрепостить, – они, к сожалению, уже уходят. 

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    С корреспондентом ФАН-ТВ останавливаются пообщаться еще несколько москвичей:

    – Жаль, что уходят такие хорошие и великие… И красавец такой, просто изумительный! – восклицает Лариса.

    – Я всегда восхищался им, когда они вдвоем с Ширвиндтом выступали, покатывался со смеху ужасно, – вспоминает Лев.

    Михаила Державина вспоминают коллеги и поклонники: Он всегда откликался на чужую боль. ФАН-ТВ

    – Очень мало осталось таких актеров, которые играли свои роли от всей души, – считает Арэн.

    – Они настоящая такая команда с руководителем театра, с Александром Ширвиндтом! – выражает свое мнение Софья. – Очень жаль, что так произошло. И сегодня я хотела отметить свой день рождения, купить билеты в театр как раз…

    – У вас сегодня день рождения? – уточняет корреспондент ФАН-ТВ.

    – Да, и жаль, что так совпало… Это такой светлый человек, и юмор, прежде всего! Всегда привлекателен! У него глаза были очень добрые! 

    Михаила Державина вспоминают коллеги и поклонники: Он всегда откликался на чужую боль. ФАН-ТВ

    Жительница Москвы по имени Анна вспоминает свои любимые фильмы с участием Михаила Державина:

    – Фильм «Моя морячка», фильмы-комедии какие-то с ним были еще. «Импотент». Сейчас поколение актеров не такое. Я не буду сейчас называть эти фамилии, но они даже одинаковые, они не меняются от роли к роли. Голоса одни и те же, лица одни и те же. Ничего.

    Девушка с необычным именем Риша тоже считает, что молодые актеры недотягивают до ветеранов сцены:

    – Они все одинаковые, это скучно, это неинтересно. Хочется, чтобы они были более разнообразными. Ну и, конечно же, режиссура.

    Михаила Державина вспоминают коллеги и поклонники: Он всегда откликался на чужую боль. ФАН-ТВ

    – И в этом им как раз можно поучиться у Михаила Державина?

    – Я думаю, да.

    Анна – актриса и режиссер, живет и работает в Санкт-Петербурге. В день, когда не стало Михаила Державина, она оказалась в Москве и тоже поделилась с ФАН-ТВ своими мыслями и чувствами:

    – Каждая киноработа, может быть, даже какая-то простая, легкий какой-то фильм, все равно воспринимается как школа. Мне кажется, надо сейчас современных студентов сажать перед телевизором в какие-то моменты, чтобы люди понимали вообще, что такое актерская школа.

    – Чему, по-вашему, у него должны научиться студенты-актеры?

    – Какой-то легкости, чувству юмора, отношению позитивному, оптимизму, вере во что-то хорошее.

    Михаила Державина вспоминают коллеги и поклонники: Он всегда откликался на чужую боль. ФАН-ТВ

    – А вам удалось у Михаила Державина научиться чему-то лично?

    – Вы знаете, я специально об этом не думала, но теперь займусь этим! Пересмотрим какие-то фильмы, да… И, возможно, попоем песню: «Приходи ко мне, морячка».

    Прощание с актером Михаилом Державиным пройдет в Московском академическом театре сатиры 15 января. Как стало известно, народного артиста России похоронят рядом с его отцом, в прошлом ведущим актером театра имени Вахтангова, Михаилом Державиным, на Новодевичьем кладбище.

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    Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.

    Автор: Анастасия Алексеева; Александр Фокин
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