Курды задержали на границе Сирии и Турции боевика ИГ из Дагестана

Махачкала, 11 января. Курдские ополченцы задержали на границе Сирии и Турции боевика запрещенной в России террористической организации ИГ1, который является уроженцем Дагестана.

Такую информацию РИА Новости предоставил источник в правоохранительных органах республики.

«Мужчина пособничал боевикам в Дагестане, а именно в Каспийске, бежал в Египет в 2010 году и провел там три года, затем перебрался в Сирию, где влился в ряды ИГИЛ1. При попытке пересечь турецкую границу его задержали курды», — рассказал источник.

Сообщается, что уроженец Дагестана был задержан вместе с женой и двумя детьми.

Напомним, о том, что на стороне боевиков ИГ в конфликтах на территории ближневосточных государств участвуют граждане СНГ и России, ранее неоднократно отмечал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2017 года он рассказал, что, согласно различным оценкам, экстремистов из СНГ в рядах ИГ может быть около 10 тысяч.

Российский лидер подчеркнул, что чрезвычайно важно не допустить их возвращения на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.