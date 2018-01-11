Боевики ИГ захватили у ССА четыре населенных пункта в Даръа

Даръа, 11 января. «Исламское государство»1 провело крупномасштабную операцию против «умеренных» боевиков оппозиции в провинции Даръа.

Военные источники в Сирии сообщили информационному агентству «Аль-Масдар», что в юго-западной части провинции Даръа боевики «Джейш Халид ибн аль-Валид» (входит в состав запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») начали масштабное наступление с применением танков и тяжелой артиллерии. Под прицелом игиловцев оказались позиции оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия».

Отмечается, что в ходе столкновений под контроль «Халифата» перешли населенные пункты Аль-Баккар, Аль-Джабилия, Харат Аль-Маджахид и Абдали, лежащие в северной части бассейна реки Ярмук. На данный момент неизвестно, продолжат ли игиловцы наступление или попытаются закрепиться на захваченных позициях.

Значительная часть провинции остается под контролем правительственных войск, благодаря проведению в Сирии военной операции силами ВС России, а также в результате астанинских переговоров в данном регионе создана зона деэскалации конфликта. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что создание подобных зон является необходимым условием для прекращения войны и возвращения сирийцев к мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.