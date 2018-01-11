Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира в 2017 году

По итогам 2017 года Instagram составил топ-10 самых популярных городов мира по количеству фотографий. Список мегаполисов был составлен на основе геотегов городов, в которых было сделано больше всего фотографий. В рейтинг попали страны из разных частей света. Наибольшее представительство получили США и Россия — по два города от каждой страны соответственно.

На первом месте рейтинга расположился Нью-Йорк, США. Второе место заняла Москва. Тройку лидеров замыкает Лондон. Большое количество фотографий в городах-лидерах обеспечивается во многом благодаря туристам, которые хотят запечатлеть моменты своих путешествий.

Это подтверждается словами министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Владимира Ефимова: «За несколько последних лет Москва добилась значительных успехов в развитии туризма, проведя глобальную работу по благоустройству общественных пространств и созданию календаря ярких городских мероприятий мирового уровня. В результате этой работы столица вошла в группу крупнейших европейских городов, известных в туристическом мире своими фестивалями и рождественскими ярмарками — Барселоной, Прагой, Берлином, Веной».

По словам министра, до 2013 года включительно большинство туристов приезжали в Москву с деловыми целями. С 2014-го этот поток начал снижаться, однако, благодаря работе по повышению туристической привлекательности города, Москве удалось добиться существенного роста туристического потока. По оценке московских властей, в 2017 году Москву посетит 21 млн туристов, из них 4,5 млн иностранцев. По сравнению с прошлым годом, когда в Москву приехали 19 млн туристов, турпоток в городе увеличится более чем на 10%. Одновременно в Москве выросли ежегодные доходы столичного бюджета от туризма — они за это время возросли втрое, составив более 90 млрд рублей (более 1,5 млрд долларов).

Этим летом Москву ожидает туристический бум, так как Россия принимает Чемпионат мира по футболу 2018 года, и, судя по всему, фотографий в Instagram будет еще больше.