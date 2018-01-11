Эрбиль, 11 января. Парламент Иракского Курдистана обсуждает политику Багдада по арабизации курдских территорий.

Депутат парламента курдской автономии Шилан Джафар заявил в интервью изданию BasNews, что Багдад повторяет политику Саддама и проводит арабизацию курдских территорий за пределами автономии. Депутаты обсуждают законопроект, призванный признать преступления, совершенные иракскими войсками против курдов в Киркуке, Туз-Хурмату и других спорных территориях.

Отмечается, что в октябре 2017 года армия Ирака вторглась в спорные с курдами районы, что привело к отступлению сил пешмерга. После объявления о прекращении огня территории остались под контролем шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которые, по мнению Эрбиля, начали проводить политику арабизации региона.

В результате действий иракской милиции порядка 180 тысяч курдов стали беженцами, одновременно из южных районов страны бойцы «Хашд аш-Шааби» начали перевозить на север Ирака свои семьи. Конфликт между Багдадом и Эрбилем возник после проведения референдума о независимости Курдистана.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Ираке, отметил, что при решении вопроса о независимости курдской автономии необходимо соблюдать и придерживаться законодательства и конституции страны.