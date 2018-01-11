Захарченко сообщил, когда пройдут выборы главы ДНР

Донецк, 11 января. Выборы главы Донецкой народной республики запланированы на осень этого года. Об этом заявил в четверг действующий глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, выборы главы республики пройдут грядущей осенью.

Отмечается, что сам Захарченко намерен в них участвовать, передает РИА Новости.

Напомним, в прошлом месяце стало известно, что парламент Донецкой народной республики проголосовал за внесение изменений в конституцию, по которым срок полномочий главы ДНР, а также депутатов будет составлять пять лет.

Прошлые выборы в ДНР состоялись осенью 2014 года.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после прошедшего в стране государственного переворота.

В середине ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин впервые пообщался с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким (Плотницкий ушел в отставку 24 ноября — Прим.ред.). В ходе телефонной беседы стороны обсудили заявление лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука касательно обмена пленными в Донбассе.

Тогда российский лидер поддержал инициативу Медведчука о масштабном обмене удерживаемыми с обеих сторон пленными.

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