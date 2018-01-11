Самолет Качиньского под Смоленском: нелепая польская версия. Колонка Олега Денежки

Прошло «всего» восемь лет с того дня, как самолет, на борту которого находились почти все высшие руководящие лица Польской республики, потерпел катастрофу под Смоленском. Но поляки не оставляют попытки обвинить в случившемся кого угодно, кроме самих себя. Хотя именно польская сторона нарушила все мыслимые нормы полетов борта № 1. И вот новая версия: самолет Качиньского намеренно взорвали. Кто бы это мог быть? Вопрос риторический.

Польская сторона приняла новую версию своих экспертов в качестве основной. Хотя выводы новой комиссии, которая спустя чуть ли не десяток лет занималась повторным расследованием, более чем спорны. В отличие, кстати, от выводов Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в котором работали и представители польской стороны. Их выводы были сделаны «по горячим следам». Не через восемь лет, а через год. После того, как специалисты могли осмотреть не только обломки, но и место катастрофы в том виде, каким оно было непосредственно сразу после падения польского самолета.

Итак, напомним,м10 апреля 2010 года польское правительство, почти в полном составе сев на борт президентского самолета Ту-154М, направилось на траурные мероприятия к 70-й годовщине расстрела польских офицеров под Kaтынью. Рейс PLF101 Варшава — Смоленск заходил на посадку на аэродром Смоленск-Северный в условиях плохой видимости и потерпел крушение. Тогда погибли 96 представителей польской элиты, включая президента Леха Качиньского и его супругу.

Согласно выводам международной комиссии, опубликованным в июле 2011 года, причиной катастрофы стал человеческий фактор: экипаж неправильно оценил высоту полета и выбрал ошибочную посадочную глиссаду. Не видя земли из-за густого тумана, пилоты допустили слишком резкое снижение лайнера, что и привело к его падению.

В частности, система предупреждения столкновения с землей TAWS не была настроена к полету по выбранному рейсу и для посадки на смоленский аэродром. Члены экипажа игнорировали предупреждения системы TAWS, и процедура ухода была сделана на 60 метров ниже допустимой. Кроме того, экипажу недоставало обучения на симуляторах в трудных погодных условиях, признал тогда глава комиссии.

Сначала поляки пытались утверждать, что президентский самолет, который столкнулся не с землей, а с верхушками деревьев, упал по вине российской стороны. Они пытались возложить вину на смоленских диспетчеров. По словам польской стороны, сотрудники аэропорта чуть ли не умышленно дали пилотам неверные данные о положении самолета.

Однако после расшифровки данных черных ящиков — в частности, переговоров экипажа с диспетчерским пунктом и голосов внутри пилотской кабины — международная комиссия пришла к неутешительным для поляков выводам. Экипаж президентского Ту-154М под давлением высокопоставленных чиновников отказался следовать указаниям диспетчера, который предложил пилотам из-за низкой видимости лететь на запасной аэродром.

Кроме того, в момент катастрофы в пилотской кабине находились посторонние люди. В частности, сам президент Польши и его сын. Качиньский, хотя этого и нельзя утверждать достоверно, вероятно, был нетрезв и настоял, чтобы его сыну «дали подержаться за штурвал» второго пилота. В этих условиях, экипаж просто потерял возможность полностью контролировать машину, хотя посадка является самым сложным маневром и требует участия обоих пилотов. Второе нарушение касалось регламента использования правительственной авиации, который напрямую запрещает размещение сразу нескольких высших лиц государства на одном борту.

Тогда, семь лет назад, польская сторона с выводами комиссии вынуждена была согласиться. И вот теперь, при повторном расследовании, основанном лишь на осмотре обломков и не учитывающем записи разговоров в кабине лайнера, поляки и ряд международных экспертов делают неожиданный вывод: катастрофа, случившаяся с президентским Ty-154М под Смоленском восемь лет тому назад и приведшая к гибели первых лиц Польши, — это результат диверсии на борту лайнера. Президентский борт взорвали в воздухе. Причем в документе подчеркивается — «взорвали изнутри».

Польская комиссия утверждает, что, мол, крыло президентского лайнера было сильно разрушено взрывом заряда, который был установлен внутри самолета. По словам международного эксперта комиссии по делам повторного расследования авиакатастрофы Фрэнка Тейлора, на польском борту № 1 прогремели три взрыва: один — у левого крыла, второй — в районе центроплана, то есть в месте, где крыло самолета крепится к фюзеляжу, и еще один — в центре пассажирского салона.

«Эти выводы приняли члены комиссии, и они являются одними из ключевых утверждений технического рапорта», — отметили в польском Минобороны.

Непонятными становятся сразу несколько вещей. Если взрывы произошли в воздухе, то, учитывая места закладок и их количество, фюзеляж неизбежно должен был развалиться еще над землей. А несимметричная потеря одной из консолей крыла, даже если бы самолет сохранил относительную целостность, привела бы к немедленному срыву машины в штопор. То есть самолет рухнул бы в самом непредсказуемом положении и, возможно, даже бы перевернулся.

Это привело бы к тому, что фрагменты президентского Ту-154М были бы разбросаны на значительном расстоянии и были бы сильно фрагментированы. То есть количество обломков было бы значительным, как это было с российским A321, взорвавшимся над Синайским полуостровом в декабре 2017 года, и с малайзийским Boeing-777 в Донбассе, потерпевшим крушение в июле 2014 года.

Однако на фотографиях с места катастрофы самолета Качиньского совершенно ясно видно: самолет рухнул, практически сохранив направление полета, обломки были крупными, то есть машина разломилась, но фюзеляж сохранил относительную целостность. Что, кстати, и позволило тогда быстро собрать большинство фрагментов и оперативно провести расследование.

Второй момент касается самой возможности закладки многочисленных взрывных устройств внутри салона. Ведь перед нами не рядовой рейс, а борт № 1. Условия безопасности на нем беспрецедентны. То есть в условиях спецохраны взрывчатка могла быть установлена только на польском правительственном аэродроме. Кто, кроме самих поляков, мог вообще это сделать?

Но теперь новый поворот от польской стороны. Спустя столько времени. Что мешало полякам озвучить эту версию ранее и почему она столь нелепа, загадки не представляет. Поляки пользуются моментом и надеются, что в условиях беспрецедентного давления на Россию они смогут заручиться международной поддержкой.

Кстати, поляки совершают крупную ошибку, утверждая, что катастрофа — это результат внутреннего взрыва. Если бы они вернулись к версии, которая уже звучала с полькой стороны в 2011 году, и стали утверждать, что лайнер был сбит с земли, опровергнуть эту версию спустя столько лет было бы гораздо сложнее. Впрочем, в своих попытках обвинить во всем Россию поляки никогда умом не отличались.

Эмоции и ненависть редко помогают трезвому мышлению.