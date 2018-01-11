Эксперт спрогнозировал новый Майдан на Украине

В ближайшее время Украину может ожидать попытка смены власти, которую поддержат как рядовые жители страны, так и иностранные политики. Об этом в своей статье для сайта Atlantic Council пишет старший научный сотрудник Центра Евразии при Атлантическом совете Диана Фрэнсис.

Петр Порошенко не устраивает западных кураторов, а Украина им нужна как эффективный инструмент давления на Россию, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Как сообщает в своем материале Фрэнсис, действующий президент Украины продолжает укреплять власть, тормозит так необходимые государству реформы и преследует своих политических оппонентов. По мнению научного сотрудника Центра Евразии, сложившаяся ситуация напоминает ту, которая привела к революции 2014 года.

«Для США Украина является эффективным инструментом давления на Российскую Федерацию — главного игрока на евразийском пространстве. И Украина Порошенко с этим делом явно не справляется. Коррупция зашкаливает, военная составляющая на крымском и донбасском направлениях пробуксовывает. И никто не исключает, что в такой сложный период Порошенко может даже пойти на какие-то уступки, компромиссы с Россией. Либо он будет заменен политиком, который сделает ставку на сотрудничество с Москвой, чего в Вашингтоне допустить не могут», — поясняет ситуацию Богдан Безпалько.

Собеседник ФАН подчеркивает, что еще одним поводом для начала революционных действий может стать недовольство народа. Рядовых украинцев не устраивают высокие тарифы на коммунальные услуги, отсутствие адекватного суда и разгул преступности с коррупцией.

«Рано или поздно народное недовольство выльется в какие-то действия, новый Майдан, просчитать который просто невозможно. И необязательно это будут пророссийские или антизападные волнения, так как это создаст хаос для кураторов США. Поэтому для Вашингтона будет лучше упредить подобного рода действия и сменить властную вертикаль на Украине самостоятельно», — поясняет эксперт.

Он же напоминает ситуацию в Южном Вьетнаме, когда после войны страну возглавляли проамериканские лидеры. Через какое-то время уровень недовольства населения достиг критической точки, и Соединенные Штаты организовали переворот, в результате которого была создана видимость смены власти. Население это устроило.

«Такой же сценарий, скорее всего, предполагается и на Украине, его просто озвучивает Диана Фрэнсис. Может быть, это попытка надавить на Порошенко, потому что он не устраивает западных кураторов, а Киев нужен США как эффективный инструмент давления на Россию. Вот Порошенко и предупреждают о возможном развитии событий», — заключил Безпалько.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти действующего президента Виктора Януковича, который чуть позже покинул страну. Киевские власти возложили на оппонентов ответственность за гибель более 100 человек в столкновениях силовиков с радикалами на площади Независимости в Киеве.