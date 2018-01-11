Новые возможности для российских семей: как изменилась программа маткапитала с 1 января

С января 2018 года закон дает новые возможности российским семьям, особенно тем, у которых появился второй ребенок. Об изменениях в программе материнского капитала и о самых неожиданных желаниях молодых родителей его потратить — в материале Федерального агентства новостей.

Российские семьи с низким уровнем дохода при рождении и усыновлении второго ребенка с 1 января 2018 года могут запросить ежемесячную выплату из материнского капитала. Молодая мама может подать в службу Пенсионного фонда одновременно два заявления – на получение сертификата и на ежемесячную выплату. Последнюю можно оформить в любое время, пока ребенку не исполнится полтора года, но если обратиться позднее шести месяцев после рождения, выплату установят со дня подачи заявления, а не со дня появления малыша на свет.

На ежемесячную выплату из суммы материнского капитала могут рассчитывать семьи с общим уровнем дохода ниже 1,5-кратного прожиточного минимума. При подсчете общего дохода семьи будут учитываться зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты и другие источники доходов, кроме сумм единовременных выплат от государства в случае чрезвычайных происшествий, доходов от банковских вкладов и доходов от аренды имущества.

Для примера, в Санкт-Петербурге 1,5-кратный размер прожиточного минимума составляет 17 745 рублей, а в Ленобласти — 15 070 рублей, так что если молодая семья попросит о ежемесячной выплате из материнского капитала, то в Петербурге она получит 10 367 рублей, а в области – 9259 рублей.

«При этом, нам совершенно неважно, зарегистрирован ли у женщины брак с отцом ее детей, живет ли она в гражданском браке с олигархом. Имеет значение только мама и два ее ребенка», – говорит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и области Анна Борисова.

По ее словам, с вопросами и просьбами о ежемесячных выплатах в Пенсионный фонд обращалось так много семей, что государство пошло на изменения законодательства и разрешило выдавать деньги из общей суммы материнского капитала на повседневные нужды семей с низкими доходами.

«Мы предполагаем, что этим нововведением воспользуются, в первую очередь, студенческие семьи и матери-одиночки, — считают в Пенсионном фонде. — Прогнозируем, что обратится около 40% семей от имеющих сертификат на материнский капитал, это примерно 10-20 тысяч человек в нашем регионе в год».

Важно понимать, что ежемесячная выплата будет сокращать общую сумму материнского капитала. Ее можно использовать как временную меру в сложные времена и прекратить получение выплат в любой момент по повторному заявлению.

Для родителей второго ребенка есть еще одна новость от государства: не дожидаясь трехлетия второго малыша, теперь можно направить материнский капитал на дошкольное образование старшего. Также деньгами из капитала можно будет оплатить не только основное образование, но и дополнительное — различные виды спорта, уроки в художественных школах и другие развивающие кружки для ребенка.

По данным Пенсионного фонда, большинство семей (80%) в прошлом году направило материнский капитал на покупку жилья, 14-15% – на образование детей, десятки человек — на накопительную часть пенсии, а около 11 обращений поступило на компенсацию за товары и услуги для детей-инвалидов. Материнский капитал, вложенный в строительство, к сожалению, не возвращается, если застройщик провалил стройку, а вот что касается вузов страны, то они возвращают деньги, если ребенок переводится на бюджет или отчисляется из учебного заведения.

Как рассказали представители Пенсионного фонда Федеральному агентству новостей, в клиентские службы часто поступают неожиданные запросы на использование материнского капитала. Некоторые родители просят оплатить из этой суммы долги за ЖКХ, большинство обращений содержит вопросы о покупке автомобиля, а одна семья обратилась с заявлением потратить семейный капитал на дом на колесах.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и предусмотреть дополнительные варианты его использования.

Действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца.