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Новые возможности для российских семей: как изменилась программа маткапитала с 1 января
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    Новые возможности для российских семей: как изменилась программа маткапитала с 1 января

    15:11  11 Января 2018  /обновлено: 15:11  11 Января 2018
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    Российские семьи теперь смогут получать выплаты из материнского капитала ежемесячно

    С января 2018 года закон дает новые возможности российским семьям, особенно тем, у которых появился второй ребенок. Об изменениях в программе материнского капитала и о самых неожиданных желаниях молодых родителей его потратить  — в материале Федерального агентства новостей.

    Российские семьи с низким уровнем дохода при рождении и усыновлении второго ребенка с 1 января 2018 года могут запросить ежемесячную выплату из материнского капитала. Молодая мама может подать в службу Пенсионного фонда одновременно два заявления – на получение сертификата и на ежемесячную выплату. Последнюю можно оформить в любое время, пока ребенку не исполнится полтора года, но если обратиться позднее шести месяцев после рождения, выплату установят со дня подачи заявления, а не со дня появления малыша на свет.

    На ежемесячную выплату из суммы материнского капитала могут рассчитывать семьи с общим уровнем дохода ниже 1,5-кратного прожиточного минимума. При подсчете общего дохода семьи будут учитываться зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, компенсации, алименты и другие источники доходов, кроме сумм единовременных выплат от государства в случае чрезвычайных происшествий, доходов от банковских вкладов и доходов от аренды имущества.

    Для примера, в Санкт-Петербурге 1,5-кратный размер прожиточного минимума составляет 17 745 рублей, а в Ленобласти — 15 070 рублей, так что если молодая семья попросит о ежемесячной выплате из материнского капитала, то в Петербурге она получит 10 367 рублей, а в области – 9259 рублей.

    «При этом, нам совершенно неважно, зарегистрирован ли у женщины брак с отцом ее детей, живет ли она в гражданском браке с олигархом. Имеет значение только мама и два ее ребенка», – говорит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и области Анна Борисова.

    Российские семьи теперь смогут получать выплаты из материнского капитала ежемесячно

    По ее словам, с вопросами и просьбами о ежемесячных выплатах в Пенсионный фонд обращалось так много семей, что государство пошло на изменения законодательства и разрешило выдавать деньги из общей суммы материнского капитала на повседневные нужды семей с низкими доходами.

    «Мы предполагаем, что этим нововведением воспользуются, в первую очередь, студенческие семьи и матери-одиночки, — считают в Пенсионном фонде. — Прогнозируем, что обратится около 40% семей от имеющих сертификат на материнский капитал, это примерно 10-20 тысяч человек в нашем регионе в год».

    Важно понимать, что ежемесячная выплата будет сокращать общую сумму материнского капитала. Ее можно использовать как временную меру в сложные времена и прекратить получение выплат в любой момент по повторному заявлению.

    Для родителей второго ребенка есть еще одна новость от государства: не дожидаясь трехлетия второго малыша, теперь можно направить материнский капитал на дошкольное образование старшего. Также деньгами из капитала можно будет оплатить не только основное образование, но и дополнительное — различные виды спорта, уроки в художественных школах и другие развивающие кружки для ребенка.

    По данным Пенсионного фонда, большинство семей (80%) в прошлом году направило материнский капитал на покупку жилья, 14-15% – на образование детей, десятки человек — на накопительную часть пенсии, а около 11 обращений поступило на компенсацию за товары и услуги для детей-инвалидов. Материнский капитал, вложенный в строительство, к сожалению, не возвращается, если застройщик провалил стройку, а вот что касается вузов страны, то они возвращают деньги, если ребенок переводится на бюджет или отчисляется из учебного заведения.

    Российские семьи теперь смогут получать выплаты из материнского капитала ежемесячно

    Как рассказали представители Пенсионного фонда Федеральному агентству новостей, в клиентские службы часто поступают неожиданные запросы на использование материнского капитала. Некоторые родители просят оплатить из этой суммы долги за ЖКХ, большинство обращений содержит вопросы о покупке автомобиля, а одна семья обратилась с заявлением потратить семейный капитал на дом на колесах.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин распорядился продлить программу материнского капитала до конца 2021 года и предусмотреть дополнительные варианты его использования.

    Действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца.

    Автор: Евгения Авраменко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #материнский капитал #общество #поддержка семей
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