Дамаск, 11 января. В Дамаске заявили, что МИД Франции продемонстрировал незнание происходящего в провинции Идлиб и лояльность к группировке террористов.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в министерстве иностранных дел САР удивлены негативной реакцией МИД Франции на операцию САА против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в провинции Идлиб. Сирийские дипломаты подчеркнули, что внешнеполитической ведомство Франции продолжает вводить в заблуждение французский народ об истинном положении дел в САР, прикрываясь гуманными предлогами. Ранее в Париже заявили, что армия Сирии нацеливает свои удары по больницам, гражданским лицам и «умеренной» оппозиции в Идлибе.

В МИД Сирии подчеркнули, французское правительство должно узнать, что «Джебхат ан-Нусра» внесена в список террористических группировок Совета Безопасности ООН, и что САА в провинции Идлиб борется именно с этим формированием, а также с другими группировками, связанными с ним.

Также дипломаты отметили, что «Ан-Нусра» не является участником Астанинских договоренностей и те, кто прикрывает эту террористическую организацию, нарушают международные резолюции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ значительно сократят контингент войск в Сирии, однако российские военнослужащие продолжат «точечно» бороться с террористами в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.