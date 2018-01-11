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Франция должна узнать, что боевики «Джебхат ан-Нусры» являются террористами — МИД Сирии
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    Франция должна узнать, что боевики «Джебхат ан-Нусры» являются террористами — МИД Сирии

    14:37  11 Января 2018  /обновлено: 14:37  11 Января 2018
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    Франция должна узнать, что боевики «Джебхат ан-Нусры» являются террористами — МИД Сирии

    Дамаск, 11 января. В Дамаске заявили, что МИД Франции продемонстрировал незнание происходящего в провинции Идлиб и лояльность к группировке террористов.

    Сирийское информационное агентство «САНА» сообщило, что в министерстве иностранных дел САР удивлены негативной реакцией МИД Франции на операцию САА против боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) в провинции Идлиб. Сирийские дипломаты подчеркнули, что внешнеполитической ведомство Франции продолжает вводить в заблуждение французский народ об истинном положении дел в САР, прикрываясь гуманными предлогами. Ранее в Париже заявили, что армия Сирии нацеливает свои удары по больницам, гражданским лицам и «умеренной» оппозиции в Идлибе.

    В МИД Сирии подчеркнули, французское правительство должно узнать, что «Джебхат ан-Нусра» внесена в список террористических группировок Совета Безопасности ООН, и что САА в провинции Идлиб борется именно с этим формированием, а также с другими группировками, связанными с ним.

    Также дипломаты отметили, что «Ан-Нусра» не является участником Астанинских договоренностей и те, кто прикрывает эту террористическую организацию, нарушают международные резолюции.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ значительно сократят контингент войск в Сирии, однако российские военнослужащие продолжат «точечно» бороться с террористами в САР.

    Франция должна узнать, что боевики «Джебхат ан-Нусры» являются террористами — МИД Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #сирия #франция #идлиб #джебхат ан-нусра
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