Возмутивший Совфед учебник истории отправили на экспертизу в РАН

Москва, 11 января. Министерство образования и науки России отправило на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук учебник истории, на некорректные формулировки в котором обратили внимание в Совете Федерации. Экспертиза учебника, посвященного истории России в XX и XXI веке, будет готова к 27 января.

Такая информация следует из сообщения, опубликованного на сайте Минобрнауки.

Напомним, ранее сенатор от Республики Крым Сергей Цеков привлек внимание общественности к тому, что в учебнике 10 класса «История России: начало XX — начало XXI века» события на Украине, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией в 2014 году, названы «революцией».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к комитету по науке, образованию и культуре с поручением проверить российские учебники по истории на предмет выявления не вполне точных и юридически некорректных формулировок при описании событий на Украине в период с 2013 по 2014 год.

Как напоминает «Федерал Пресс», Матвиенко также назвала использование слова «революция» при описании майдана в учебнике «провокационной записью».