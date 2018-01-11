Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 11 января. САА при поддержке ВКС РФ наступает на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме, ИГ1 атакует SDF в Дейр-эз-Зоре, в Харасте продолжается противостояние между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ наступают на позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, захватило у ССА несколько поселений Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ на западе провинции Даръа, обстреливает позиции САА в Идлибе.

Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В Харасте продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, передает в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now. Ранее сообщалось, что наиболее тяжелые столкновения отмечаются в районе местной больницы на южной окраине поселения.

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Забадани, пишет один из местных источников в провинции Дамаск на своей странице в Twitter (@CBCEgypt).

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Bawabh News пишет, что в окрестностях населенного пункта Гаранидж продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Ранее в результате атаки ИГИЛовцев на расположения курдских отрядов в этой местности погибло 16 бойцов SDF.

Напомним, недавно Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал информацию, в соответствии с которой курды выпустили из-под стражи порядка 400 террористов ИГ. По данным правозащитной организации, около 120 освобожденных боевиков ИГ вступили в ряды «демократической армии».

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжается ожесточенное противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@WaqgXdYV8UpRVWW), что террористы «Исламского государства» захватили у «свободной армии» деревни Аль Абдали, Аль Мажахид, Аль-Жабиля и Аль-Бакар.

Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы выбили ССА из нескольких поселений, однако боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявляют, что вернули населенные пункты под свой контроль.

Провинция Идлиб

В юго-восточной части провинции Идлиб продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Продвижение правительственных войск в регионе обеспечивают ВКС РФ. По данным местного источника в Twitter (@syrianpc), российская авиация наносит удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Ат-Таманиа.

Местный источник сообщает в Twitter (@MasarPressNet), что боевики Сирийской свободной армии (ССА) ведут обстрел позиций правительственных войск в окрестностях поселений Аль-Хувейн, Таль Марак и Аль-Хамдания.

Провинция Хама

ВКС РФ атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины, пишет информагентство Damascus Now в своем Twitter-канале (@now_damascus).

Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) наступает на опорные пункты террористов недалеко от Кафр Зеты. Напомним, САА при поддержке ВКС РФ выбили боевиков «Ан-Нусры» из нескольких поселений провинции Хама, в том числе от радикальных исламистов был освобожден стратегически важный город Рахаджан. Также один из источников сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@middleeastwars), что к югу от Атшана зафиксированы перестрелки между правительственными войсками и боевиками группировки «Джейш аль-Изза».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)