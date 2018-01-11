18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Путин призвал быть внимательнее к природе, развивая технологии
Весь мир
Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

    16:30  11 Января 2018
    2162

    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 11 января. САА при поддержке ВКС РФ наступает на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме, ИГ1 атакует SDF в Дейр-эз-Зоре, в Харасте продолжается противостояние между САА и боевиками. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят боевикам в Харасте, при поддержке ВКС РФ наступают на позиции «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Хаме.

    «Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, захватило у ССА несколько поселений Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ на западе провинции Даръа, обстреливает позиции САА в Идлибе.

    Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

    В Харасте продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками, передает в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now. Ранее сообщалось, что наиболее тяжелые столкновения отмечаются в районе местной больницы на южной окраине поселения.

    Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям населенного пункта Забадани, пишет один из местных источников в провинции Дамаск на своей странице в Twitter (@CBCEgypt).

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

    Информационное агентство Al Bawabh News пишет, что в окрестностях населенного пункта Гаранидж продолжаются столкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Ранее в результате атаки ИГИЛовцев на расположения курдских отрядов в этой местности погибло 16 бойцов SDF.

    Напомним, недавно Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал информацию, в соответствии с которой курды выпустили из-под стражи порядка 400 террористов ИГ. По данным правозащитной организации, около 120 освобожденных боевиков ИГ вступили в ряды «демократической армии».

    Провинция Даръа

    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

    На западе провинции Даръа продолжается ожесточенное противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ1 группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@WaqgXdYV8UpRVWW), что террористы «Исламского государства» захватили у «свободной армии» деревни Аль Абдали, Аль Мажахид, Аль-Жабиля и Аль-Бакар.

    Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы выбили ССА из нескольких поселений, однако боевики Сирийской свободной армии (ССА) заявляют, что вернули населенные пункты под свой контроль.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

    В юго-восточной части провинции Идлиб продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Продвижение правительственных войск в регионе обеспечивают ВКС РФ. По данным местного источника в Twitter (@syrianpc), российская авиация наносит удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Ат-Таманиа.

    Местный источник сообщает в Twitter (@MasarPressNet), что боевики Сирийской свободной армии (ССА) ведут обстрел позиций правительственных войск в окрестностях поселений Аль-Хувейн, Таль Марак и Аль-Хамдания.

    Провинция Хама

    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре

    ВКС РФ атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях Аль-Латамины, пишет информагентство Damascus Now в своем Twitter-канале (@now_damascus).

    Под прикрытием российской авиации Сирийская арабская армия (САА) наступает на опорные пункты террористов недалеко от Кафр Зеты. Напомним, САА при поддержке ВКС РФ выбили боевиков «Ан-Нусры» из нескольких поселений провинции Хама, в том числе от радикальных исламистов был освобожден стратегически важный город Рахаджан. Также один из источников сообщает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@middleeastwars), что к югу от Атшана зафиксированы перестрелки между правительственными войсками и боевиками группировки «Джейш аль-Изза».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #хама #вкс рф #саа #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #джебхат-ан-нусра #сса #хараста #тахрир аш-шам
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 11 января 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Идлибе и Хаме, ИГ атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 11 января 12.30: под ударами ВВС коалиции погибло 20 мирных жителей Дейр-эз-Зора, боевики нарушили перемирие в Хомсе
    Сирия новости 11 января 07.00: «Нусра» теряет позиции в Хаме в боях с ИГ, смертники контратакуют город Абу-Духур
    Сирия итоги за сутки на 11 января 06.00: боевики потеряли авиабазу «Абу Духур», новые доказательства связи США и ИГ
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева

      14:34 11 Января 2018 2247
      Читать
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
      13:36
      Сегодня

      Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018
      13:03
      Сегодня

      Путин делает ставку на простых людей — эксперт
      11:58
      Сегодня

      В Госдуме заявили о подрыве авторитета ПАСЕ: «Она бессмысленна без России»
      11:19
      Сегодня

      ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума в декабре

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 24396

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6379

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6435

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11676

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11414
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      Установлен тип взрывчатки в беспилотниках, атаковавших российские базы в Сирии

      16:01   11 Января 2018
      706
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      253
      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      11:13   11 Января 2018
      886
      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      5:45   11 Января 2018
      995