Более 32 тысяч кв. м аварийного жилья расселено в Подмосковье по указу Путина

Москва, 11 января. Более 32 тысяч кв. метров аварийного жилья было расселено в Московский области за 2017 год по указу президента РФ Владимира Путина. На эти цели из регионального бюджета было выделено 3,4 млрд рублей, из муниципального — 1 млрд, сообщили в пресс-службе подмосковного министерства строительного комплекса.

В правительстве Московской области подчеркнули, что расселение аварийного жилья является одной из важнейших задач, на решение которой направлена программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Подмосковье», стартовавшая в 2013 году.

«В 2016 году был дан старт реализации новой масштабной программы переселения граждан в Подмосковье. Она рассчитана на период с 2016 по 2019 годы и предусматривает расселение жилых помещений, признанных аварийными до 1 января 2015 года», – заявил глава стройкомплекса Подмосковья Максим Фомин.

За этот период планируется выделить новое жилье свыше 16 тысяч человек и расселить более 266 тыс. кв. метров. На это потребуется 11,4 млрд рублей.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин продлил работу Фонда содействия реформированию ЖКХ, который контролирует региональные программы по расселению аварийного жилья, до 1 января 2019 года.