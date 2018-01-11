Доверенными лицами Путина на выборах-2018 будут около 500 человек

Москва, 11 января. Доверенными лицами действующего президента России Владимира Путина, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2018 году, будут порядка 500 человек. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева.

Накануне сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев сообщил, что к настоящему моменту подготовлен список из 264 доверенных лиц. Всего, собраны представления на 600 кандидатов в доверенные лица, однако сейчас идет их тщательный отбор. По словам Румянцева, в список вошли, в том числе, эстрадный певец Лев Лещенко, юморист Владимир Винокур, продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

«Это будет меньше шестисот, потому что и не все по статусу могут. Поэтому, я думаю, что это будет, может быть, поменьше, в районе пятисот», — сказала Шмелева.

Она также добавила, что списки доверенных лиц Владимира Путина на выборах президента в 2018 году будут опубликованы на сайте штаба, который будет запущен в начале следующей недели.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел первое заседание своего избирательного штаба в Москве. Сопредседателями штаба стали глава центра имени Рогачева академик Александр Румянцев, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, а также глава центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК Андрей Кондрашов.