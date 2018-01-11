Выборы-2018: штаб Путина будет использовать все форматы агитации в выборной кампании

Москва, 11 января. Избирательный штаб кандидата в президенты на выборах в 2018 году и действующего главы государства Владимира Путина в рамках предвыборной кампании будет использовать все виды агитации, сообщила в четверг сопредседатель штаба Елена Шмелева.

По ее словам, в настоящее время штаб прорабатывает план выборной кампании. В нем в той или иной степени присутствуют все форматы агитации.

«В каком-то регионе что-то будет использоваться больше, в каком-то меньше. Сейчас верстается план. Нет никакого формата, который точно будет исключен», — сообщила Шмелева РИА Новости.

Рассказывая о том, как будет проходить выборная кампания Путина, она отметила, что также планируются встречи с избирателями, в том числе в регионах. Они будут проводиться сопредседателями и сотрудниками избирательного штаба.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин примет в них участие в качестве кандидата-самовыдвиженца. В настоящее время на территории РФ проводится сбор подписей в его поддержку. Ранее социологические опросы показали, что уже сейчас за Путина готовы проголосовать порядка 70% россиян.

Накануне Владимир Путин посетил свой избирательный штаб. Сопредседателями штаба стали руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев и гендиректор «Камаза» Сергей Когогин.

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