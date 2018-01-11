18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Выборы-2018: проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать на военной базе в Гюмри
Политика
Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата

    14:21  11 Января 2018  /обновлено: 14:23  11 Января 2018
    155

    Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата

    Москва, 11 января. Сопредседатель предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева побеседовала с корреспондентом Федерального агентства новостей и рассказала о работе штабов в стране. Она заявила, что абсолютно уверена в победе действующего главы государства на предстоящих выборах.

    «Уже практически все города включились и готовы к открытию штабов. Их будут открывать доверенные лица, список которых Владимир Владимирович вчера подписал. Несколько дней нужно на согласование, но процесс уже запущен», — говорит она.

    Среди доверенных лиц президента появилось много новых имен, но присутствуют и всем известные лица.

    «Порядка 15–20 фамилий — это люди, которых все знают, и они точно будут в штабе. Многие из тех, кто был на собрании, станут либо доверенными лицами, либо возглавят штабы в своих регионах», — объяснила Шмелева.

    Большое внимание сопредседатель штаба уделила работе волонтеров кампании.

    «Наши волонтеры — это ребята с большим послужным списком. Они были и на Фестивале молодежи и студентов, и принимали участие в больших мероприятиях у себя в регионах. Это молодые люди, которые делают это по зову сердца, но при этом очень хорошо организованы. Мероприятие, которое прошло на ВДНХ, делали именно они. Это организация очень высокого уровня, ребята большие молодцы. С ними очень приятно работать», — рассказала Шмелева.

    Проблем и трудностей в работе штаба руководство пока не предрекает, полагаясь на большой опыт и хорошую организацию. Елена Шмелева переживает только, что не все желающие смогут принять в ней участие.

    «Пока никаких глобальных проблем нет, да и в дальнейшем я их не предвижу. Главное — постараться не обижать людей. Потому что уже больше, чем нужно, желающих и подписи сдать, и средства перечислить в избирательный фонд, а он уже сформирован. В дальнейшем будет больше форм, в которых можно выразить поддержку. Вот кончится сбор подписей — и пойдет более динамичное общение. В победе Владимира Путина уверена абсолютно, других вариантов просто нет», — подвела итог сопредседатель штаба.

    Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин принял решение участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца.

    Биография Владимира Путина

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #выборы2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Госдуме рассказали, чем ответит Крым на атаку «воробьиной стаи» Киева

      14:34 11 Января 2018 1352
      Читать
      14:21
      Сегодня

      Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата
      13:36
      Сегодня

      Слуцкий объяснил, почему наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы-2018
      13:03
      Сегодня

      Путин делает ставку на простых людей — эксперт
      11:58
      Сегодня

      В Госдуме заявили о подрыве авторитета ПАСЕ: «Она бессмысленна без России»
      11:19
      Сегодня

      ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг годового максимума в декабре

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 23083

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      6331

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6419

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11648

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11388
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      Путин утвердил основы госполитики в области защиты от ЧС до 2030 года

      15:24   11 Января 2018
      124
      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      В Турции задержали одного из главных подельников убийства посла РФ Карлова

      11:13   11 Января 2018
      780
      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      В 2018 году российскую экономику ждет рост — эксперт

      5:45   11 Января 2018
      929
      Госдеп США включил Россию в группу опасных для американских туристов стран

      Госдеп США включил Россию в группу опасных для американских туристов стран

      0:38   11 Января 2018
      704