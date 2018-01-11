Сопредседатель предвыборного штаба Путина предрекла победу своего кандидата

Москва, 11 января. Сопредседатель предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина Елена Шмелева побеседовала с корреспондентом Федерального агентства новостей и рассказала о работе штабов в стране. Она заявила, что абсолютно уверена в победе действующего главы государства на предстоящих выборах.

«Уже практически все города включились и готовы к открытию штабов. Их будут открывать доверенные лица, список которых Владимир Владимирович вчера подписал. Несколько дней нужно на согласование, но процесс уже запущен», — говорит она.

Среди доверенных лиц президента появилось много новых имен, но присутствуют и всем известные лица.

«Порядка 15–20 фамилий — это люди, которых все знают, и они точно будут в штабе. Многие из тех, кто был на собрании, станут либо доверенными лицами, либо возглавят штабы в своих регионах», — объяснила Шмелева.

Большое внимание сопредседатель штаба уделила работе волонтеров кампании.

«Наши волонтеры — это ребята с большим послужным списком. Они были и на Фестивале молодежи и студентов, и принимали участие в больших мероприятиях у себя в регионах. Это молодые люди, которые делают это по зову сердца, но при этом очень хорошо организованы. Мероприятие, которое прошло на ВДНХ, делали именно они. Это организация очень высокого уровня, ребята большие молодцы. С ними очень приятно работать», — рассказала Шмелева.

Проблем и трудностей в работе штаба руководство пока не предрекает, полагаясь на большой опыт и хорошую организацию. Елена Шмелева переживает только, что не все желающие смогут принять в ней участие.

«Пока никаких глобальных проблем нет, да и в дальнейшем я их не предвижу. Главное — постараться не обижать людей. Потому что уже больше, чем нужно, желающих и подписи сдать, и средства перечислить в избирательный фонд, а он уже сформирован. В дальнейшем будет больше форм, в которых можно выразить поддержку. Вот кончится сбор подписей — и пойдет более динамичное общение. В победе Владимира Путина уверена абсолютно, других вариантов просто нет», — подвела итог сопредседатель штаба.

Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин принял решение участвовать в выборах главы государства, которые пройдут в марте этого года, в качестве самовыдвиженца.

Биография Владимира Путина