В Киеве заявили, что самая сильная армия в ЕС не сможет противостоять российской

Киев, 11 января. Даже немецкая армия, которая считается самой сильной в Евросоюзе, не смогла бы противостоять российской, заявил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

В эфире телеканала «112 Украина» он сообщил, что к таким выводам в результате скрытого анализа пришло руководство НАТО.

«Посмотрели и прослезились — даже Бундесвер (армия Германии – прим. ФАН) может выставить 300 танков, и все. Это самая сильная армия (Европы – прим. ФАН). А все остальное просто проваливается», — сказал Гриценко.

Он добавил, что в НАТО уже оценили боевые способности всех своих армий на случай якобы вероятных столкновений с ВС РФ.

Напомним, ранее газета The Guardian сообщила о том, что в США намерены разработать ядерную боеголовку «для сдерживания России».

Ряд западных стран регулярно обвиняет РФ в том, что она якобы ведет агрессивную политику. При этом сами США постоянно нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Он также отмечал, что стратегия Вашингтона, которая позиционируется как оборонная, фактически носит наступательный и агрессивный характер.