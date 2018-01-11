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Политика
В Киеве заявили, что самая сильная армия в ЕС не сможет противостоять российской
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    В Киеве заявили, что самая сильная армия в ЕС не сможет противостоять российской

    14:21  11 Января 2018  /обновлено: 14:21  11 Января 2018
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    В Киеве заявили, что самая сильная армия в ЕС не сможет противостоять российской

    Киев, 11 января. Даже немецкая армия, которая считается самой сильной в Евросоюзе, не смогла бы противостоять российской, заявил бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко.

    В эфире телеканала «112 Украина» он сообщил, что к таким выводам в результате скрытого анализа пришло руководство НАТО.

    «Посмотрели и прослезились — даже Бундесвер (армия Германии – прим. ФАН) может выставить 300 танков, и все. Это самая сильная армия (Европы – прим. ФАН). А все остальное просто проваливается», — сказал Гриценко.

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    Он добавил, что в НАТО уже оценили боевые способности всех своих армий на случай якобы вероятных столкновений с ВС РФ.

    Напомним, ранее газета The Guardian сообщила о том, что в США намерены разработать ядерную боеголовку «для сдерживания России».

    Ряд западных стран регулярно обвиняет РФ в том, что она якобы ведет агрессивную политику. При этом сами США постоянно нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Он также отмечал, что стратегия Вашингтона, которая позиционируется как оборонная, фактически носит наступательный и агрессивный характер.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #нато #армия #вс рф
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