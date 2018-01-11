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Политика
Выборы-2018: проживающие в Грузии россияне смогут проголосовать на военной базе в Гюмри
Политика
Выборы-2018: эксперт объяснил, почему важно участвовать в избрании президента
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    Выборы-2018: эксперт объяснил, почему важно участвовать в избрании президента

    14:45  11 Января 2018  /обновлено: 14:52  11 Января 2018
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    Выборы-2018: Эксперт объяснил, почему важно участвовать в избрании президента

    В марте 2018 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Гражданам нашей страны предстоит выбрать главу государства, который будет управлять Россией последующие шесть лет. Многие россияне недооценивают важность этого события, и совершенно напрасно.

    Известный кировский юрист, эксперт Общественной палаты Кировской области, член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что согласно Конституции граждане могут участвовать в управлении делами государства либо самостоятельно, либо через своих представителей, то есть депутатов.

    «Если говорить про выборы президента, то это очень важный процесс. Так сложилось, что глава государства де-факто является четвертой ветвью власти. Конечно, в Конституции прямо об этом не говорится, но мы все прекрасно видим, что президент представляет собой отдельную, самостоятельную власть, которая является стержнем всех остальных ветвей власти: судебной, исполнительной и законодательной. Президент — это гарант Конституции. Изначально, как говорят сами авторы высшего нормативного правового акта Российской Федерации, роль президента была определена по российской модели британской королевы: когда возникает конфликт среди органов законодательной, исполнительной и судебной власти, то президент «просыпается», цитирую Сергея Михайловича Шархая, одного из авторов Конституции», — рассуждает эксперт.

    Владимир Путин

    Президент, говорит юрист, решает конфликты между различными ветвями власти, субъектами Российской Федерации, между регионами и федеральным центром.

    «Но в России обстоятельства сложились так, что власть президента оказалась очень мощной,  все основные полномочия оказались в руках главы государства, и очень многое решает личность президента. Например, он утверждает судей во всех субъектах, генерального прокурора, предлагает кандидатуры судей в Конституционный суд, назначает 10% членов Совета Федерации. Проще говоря, президент играет решающую роль во всех направлениях, касающихся управления государством. Учитывая все это, участвовать в выборах очень важно. От выбора граждан зависит не только то, кто будет руководить страной, но и то, как будут работать все остальные ветви власти», — заключил Андрей Воробьев.

    Напомним, действующий российский лидер Владимир Путин участвует в выборах-2018 в качестве самовыдвиженца. Накануне он посетил свой штаб и избрал своих сопредседателей, ими руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александра Румянцева, то есть, выходцы из народа, а не политики.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #политика #выборы-2018
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