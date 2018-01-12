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Политика
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Сирия непримирима к боевикам: ФАН публикует продолжение интервью с шейхом Фейсадом
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    Сирия непримирима к боевикам: ФАН публикует продолжение интервью с шейхом Фейсадом

    8:10  12 Января 2018
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    Сирия непримирима к боевикам: ФАН публикует продолжение интервью с шейхом Фейсадом

    Федеральное агентство новостей публикует продолжение интервью с шейхом Фейсадом, который из-за своей непримиримой позиции отказался примкнуть к боевикам вооруженных группировок, даже несмотря на угрожавшие ему последствия:

    «С самого начала войны у меня твердая проправительственная позиция, — говорит собеседник ФАН. — Эта позиция, которую я, несмотря ни на что, не поменяю. Даже если ценой этого будет моя жизнь — это во-первых. Во-вторых, мы не принесли вред никому, но если эти вооруженные банды узнают, что человек поддерживает правительство, то они с ним не церемонятся: забирают все, что могут, у таких людей».

    Шейх Фейсад, как раз, был одним из таких людей:

    «У меня украли сына с фурой, на которой он ездил, его украли не далеко от Таибы, которая находится в 20 километрах к северу от Эс-Сухнэ, и его увезли в провинцию Ракка, в Ат-Табку. Я заплатил 6 миллионов сирийских лир, и они, забрав фуру, вернули сына. Фура стоила 30 миллионов сирийских лир, ее я больше не увижу. Через год боевики взорвали мою ферму в 2-х километрах восточнее Эс-Сухнэ, ферма сгорела полностью, ну, а я в свою очередь обратился в полицию. Еще у меня был грузовик, который заминировали боевики и взорвали прямо у моего дома. В результате взрыва пострадал мой сын Тсамир. У него разорвались нервы ног, и он теперь инвалид. Я возил его на лечение, заплатил несколько миллионов, чтобы его вылечили, и слава богу он выздоровел».

    Собеседник ФАН рассказал, что когда пала Пальмира 20 мая 2015-го года, он был бизнесменом и остается им до сих пор:

    «Я работал в сфере зерна, покупал у дилеров и продавал государству. Я покупал все виды зерна, еще у меня были бараны, и на тот момент мое состояние составляло 200 миллионов сирийских лир. Кроме зерна, овец, баранов и недвижимости у меня был супермаркет в центре Пальмиры, который забрали террористы ИГ1 («Исламское государство»;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ). 20 мая 2015-го я уехал из Пальмиры на своем личном авто с детьми в одной одежде, мы не успели ничего взять с собой. И слава богу, спустя  3 года после падения  Пальмиры, мои дети со мной, братья, семья, и все налаживается».

    Сирия непримирима к боевикам: ФАН публикует продолжение интервью с шейхом ФейсадомПо словам шейха Фейсада, террористы не оставили после себя ничего хорошего:

    «Они забрали моего любимого сына, они его четвертовали. Мои кузены, которые мне были как братья, погибли, за них я переживал как за собственного сына. Других моих кузенов четвертовали. Четвертовали ни за что! Только потому, что они были за правительство. И мы все за правительство, даже если они нас всех убьют, мы не сможем жить без нашего правительства и часа. Нам будет очень трудно жить с убийцами, которые действуют не как мусульмане, не как арабы и даже не как иностранцы. Действия террористов не повторил бы даже Израиль. Израиль, который всегда был противником арабов, так не действует».

    Собеседник ФАН напомнил, что террористы забирали на казнь детей и совершали другие не менее ужасные преступления:

    «Забирали маленьких девочек замуж, несмотря на несогласие родителей. Они придумывали обвинения мужчинам, чтобы забрать их жен, дочерей, машины, деньги и так далее. Выдумывали страшные обвинения. Также они сами придумывали законы и выдумывали правила, которые никогда не позволил бы Аллах. Таким образом, люди возненавидели ИГИЛ».

    Сирия непримирима к боевикам: ФАН публикует продолжение интервью с шейхом ФейсадомПо мнению шейха Фейсада, банды «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), «Сирийская свободная армия» (ССА) и остальные вооруженные группировки, которые противостоят правительству, ничем не лучше ИГ:

    «Они же — противостоят нам. Эти вооруженные банды не отделяют мирных жителей от армии с правительством, они обстреливают всех, и мирных больше, чем остальных. Детей убивают больше, чем офицеров, женщин, бригадных генералов. Все, кто взял в руки оружие и пошел против правительства, в первую очередь, эти бандиты, вредят народу, простым людям, а потом уже правительству».

    И сейчас семья Фейсада — беженцы:

    «Мой дом в Эс-Сухнэ взорван, моя ферма тоже уничтожена. Потом я пожил в Пальмире какое-то время и купил там дом, который в дальнейшем тоже был у меня отнят. Другими словами, все нажитое на этом свете за 50 лет было уничтожено. Сейчас мы сидим тут в Хомсе, арендуем жилье и как-то пытаемся прожить, молимся, что бы наше государство нас освободило, чтобы вернуться в свои дома. Мы и наши семьи, родственники — все мы хотим вернуться домой».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Игорь Петрашевич Роман Мартынович специально для ФАН Хомс
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #иг #игил
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