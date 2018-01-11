Ремонтные комплекты для украинских двигателей изготовят в Рыбинске

Рыбинск, 11 января. Рыбинская двигателестроительная компания «ОДК-Сатурн» разрабатывает ремонтные комплекты для используемых в России украинских авиадвигателей. Такой информацией поделился заместитель министра обороны России Юрий Борисов, который 11 января участвовал в совещании на предприятии.

«Нас очень интересует изготовление групповых ремонтных комплектов для авиадвигателей украинского производства, которое также осваивается, в частности, здесь на рыбинском заводе», — приводит РИА Новости комментарий Борисова.

Он оценил то, как продвигаются работы по созданию ремонтных комплектов, а также проверил, удается ли специалистам укладываться в сроки.

Отметим, предприятие «ОДК-Сатурн», расположенное во втором крупнейшем городе Ярославской области Рыбинске, специализируется на разработке, производстве и последующем обслуживании газотурбинных двигателей, поставляемых для нужд военной и гражданской авиации и флота.

Напомним, в апреле 2017 года президент России Владимир Путин посетил НПО «Сатурн» в Рыбинске, где открыл производство первых отечественных газотурбинных двигателей для кораблей.