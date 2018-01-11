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Марков: ЦРУ несет политическую ответственность за убийство Немцова
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    Марков: ЦРУ несет политическую ответственность за убийство Немцова

    15:16  11 Января 2018  /обновлено: 15:33  11 Января 2018
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    Марков: ЦРУ несет политическую ответственность за убийство Немцова

    Москва, 11 января. Политолог Сергей Марков прокомментировал переименование в честь Бориса Немцова площади перед зданием российской дипмиссии в Вашингтоне, выдвинув свою версию о том, кто стоит за убийством политика в Москве.

    Переименование площади он воспринял положительно, подчеркнув, что Немцов был ярким политиком и патриотом. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    По мнению эксперта, политическая ответственность за преступление лежит на ЦРУ, но исполнителями были на американские спецслужбы.

    «А убит Немцов был не российскими властями, а террористической организацией СБУ или связанными с киевском террористическм режимом неонацистами бандеровцами, с целью свалить это убийство на российские власти. Все эти террористы еще и поддерживаются властями США»? — убежден Марков.

    По его словам, совершить убийство американские спецслужбы не могли, потому «ЦРУ не может убить проамериканского высокопоставленного политика, личного знакомого с президентом США».

    Однако политическая ответственность за преступление, по его мнению, лежит именно на разведслужбе США: «поскольку она поддерживает и СБУ, и неонацистов Азова, зная, что они активно используют террористические методы».

    О том, что за организацией убийства Немцова стоит СБУ Марков заявлял еще в 2016 году, однако тогда он назвал маловероятной версию о том, что в преступлении были задействованы американская или британская разведка, «поскольку Немцов был лично знаком с высшим политическим руководством США и Великобритании».

    «Остается СБУ, наиболее заинтересована в таком расстреле с целью, чтобы западные СМИ обвинили во всем Россию и, тем самым, усилили позиции киевского политического режима», — подчеркнул Марков.

    При этом эксперт добавил, что вопрос о том, сделала это СБУ или МВД Украины остается открытым, пишет «Политнавигатор».

    Напомним, президент Владимир Путин, комментируя убийство Немцова на большой пресс-конференции в 2015 году, подчеркивал, что участники преступления должны быть разоблачены и наказаны, «кто бы это ни был».

    «Я вообще никогда с ним отношения не портил. Он избрал путь критической борьбы, но я к этому привык, не он один. Это совсем не факт, что человека нужно убивать. Я никогда этого не приму», — говорил Путин.

    Виновные в убийстве Бориса Немцова получили реальные сроки — от 11 до 20 лет.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #убийство #сбу #немцов #цру #марков
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