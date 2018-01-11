В Госдуму внесут инициированный Путиным законопроект о льготной ипотеке

Москва, 11 января. Законопроект о льготах при оформлении ипотечного кредита для многодетных семей в ближайшее время будет внесен на рассмотрение в Госдуму, заявила в четверг депутат Тамара Плетнева.

«Думаю, что к нам придет законопроект о льготном кредитовании для многодетных семей. Я думаю, что он скоро к нам придет», — отметила она, выступая на заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Напомним, что инициатива предоставить льготы многодетным семьям, желающим получить кредит, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. С таким предложением он выступил на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей. Глава государства предложил запустить специальную ипотечную программу для семей, у которых в 2018 году родится второй или третий ребенок. Речь идет о субсидировании государством процентной ставки свыше 6% годовых.

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