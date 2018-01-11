Песков: Решение Путина ускорить повышение МРОТ не ухудшит ситуацию в экономике

Москва, 11 января. Новые сроки повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума не окажут негативного воздействия на экономику России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года. Глава государства отметил, что увеличение МРОТ планировалось с 1 января 2019 года, однако в ходе недавней встречи с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым было принято решение повысить МРОТ с 1 мая 2018 года.

Пресс-секретарь президента отметил, что позитивные изменения в экономике позволили ускорить процесс приравнивания МРОТ к прожиточному минимуму. По его словам, данное решение было принято с учетом всех экономических факторов.

«Нет, таких опасений нет, потому что все тщательно прорабатывается экспертами и в кабинете министров. Безусловно, подобные решения они озвучиваются после тщательной проработки», — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли опасения, что новые сроки повышения МРОТ до прожиточного минимума нивелирует позитивные изменения в экономике.

Напомним, в конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума с 2019 года. С 1 января 2018 года МРОТ был увеличен до 85% от величины прожиточного минимума и составил 9489 рублей вместо 7800. А с 1 мая 2018 года он будет приравнен к размеру прожиточного минимума.