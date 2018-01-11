Российский журналист сутки провел в украинском аэропорту из-за запрета на въезд

Киев, 11 января. Прилетевшего из Стамбула журналиста ВГТРК Олега Пакшина не пустили на Украину, из-за чего он был вынужден почти сутки провести в аэропорту «Борисполь».

Пакшин сообщил, что почти сутки находится в украинском аэропорту.

«Вчера вечером я прилетел сюда из Стамбула, — рассказал он в эфире телеканала «Россия-24», — но на приграничном контроле мне запретили въезжать в страну».

После собеседования российскому журналисту выдали решение о недопуске в страну. Представители Украины отметили, что Пакшин не может подтвердить цель запланированного пребывания в стране. При этом россиянин подчеркнул, что цель у него была туристическая.

«Я приехал сюда всего лишь на одни сутки, — пояснил сотрудник ВГТРК, — и у меня на руках были обратные билеты, которые, кстати, сгорели, потому что воспользоваться ими без паспорта я не могу, к тому же они из другого аэропорта».

Он добавил, что на украинской границе недопуск в страну получают «достаточно много людей с российскими паспортами».

Ранее пользователи раскритиковали ведущих ток-шоу «60 минут» Ольгу Скабееву и Евгения Попова за отдых якобы за границей, передает Ura.Ru. При этом ряд интернет-жителей заступились за них и отметили, что это просто зависть.

Во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на провокационный вопрос украинского журналиста, отметил, что россияне и украинцы исторически являются одним народом, несмотря на попытки киевских властей всячески выделить реальную и мнимую разницу между ними.

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