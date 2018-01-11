«Постыдные игры»: Кадыров ответил на совет Госдепа США не ездить в Россию

Москва, 11 января. Глава республики Чечня Рамзан Кадыров назвал постыдными играми Госдепартамента США заявление о том, якобы Россия является опасной страной для туристов.

По его словам, подобные шаги США предпринимают для того, чтобы расшатать сильные государства.

«Власти США понимают, что слабеют от своих интриг, а остановиться уже не могут. США из последних сил пытается расшатать сильные государства, быть может тогда они станут сильнее. Жаль, что вся Америка стала заложником постыдных игр Госдепа», — написал в четверг Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что представители США одними громкими заявлениями не ограничиваются. Он отметил, что, уверенные в своей «демократической миссии», американцы провоцируют конфликты и войны.

«США давно стали самым опасным государством. По их вине гибнет мирное население на Востоке, а Европа перегружена беженцами и беглыми террористами», — написал Кадыров.

При этом он подчеркнул, что его слова не относятся к обычным гражданам США, а также бизнес-партнерам.

Напомним, накануне Госдепартамент США включил Россию в список стран, поездки в которые американцам якобы следует рассматривать с особой осторожностью. В то же время сам Вашингтон придерживается на международной арене довольно агрессивной политики.

В частности, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что США постоянно нарушают договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а стратегия Вашингтона, которая позиционируется как оборонная, носит наступательный и агрессивный характер.