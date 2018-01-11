Песков рассказал, какие Telegram-каналы читает Путин

Москва, 11 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет возможность изучать сообщения, которые публикуются в заслуживающих доверия Telegram-каналах. Об этом рассказал журналистам в четверг официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Однако он указал на то, что многие публикации в политологических и околополитологических каналах в Telegram базируются на информационных потоках «очень низкого качества».

«Те из них, которые более или менее соответствуют уровню, достойному доклада главе государства, безусловно, входят в дайджест… Отдельно готовится президенту дайджест по интернету, и там есть упоминания о Telegram -каналах, когда там публикуется что-то, заслуживающее внимания», — подчеркнул пресс-секретарь,

Напомним, ранее сопредседатель избирательного штаба действующего главы России Елена Шмелева рассказала о том, что у Владимира Путина может появиться свой предвыборный Telegram-канал.

Владимир Путин. Биография