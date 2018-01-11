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Оленеводы НАО обсудят реализацию поручений Путина по поддержке отрасли
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    Оленеводы НАО обсудят реализацию поручений Путина по поддержке отрасли

    13:40  11 Января 2018  /обновлено: 13:41  11 Января 2018
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    Оленеводы НАО обсудят реализацию поручений Путина по поддержке отрасли

    Нарьян-Мар, 11 января. Оленеводы Ненецкого автономного округа за два дня до президентских выборов проведут съезд, на котором обсудят итоги реализации мер государственной поддержки отрасли, принятые по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

    Мероприятие проводится раз в три года, и в этом, объявленным Годом оленеводства, оно станет ключевым. По информации Федерального агентства новостей, на съезде планируется обсудить общее состояние и текущие проблемы оленеводства в регионе. Делегаты определят основные направления и перспективы развития отрасли, нацеленной на сохранение, разведение и хозяйственное использование северных оленей. Затронут и вопрос подготовки кадров, а также рационального землепользования.

    Напомним,  что в июне 2016 года Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по поддержке оленеводства. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #поддержка #нао #оленеводы
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