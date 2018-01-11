Песков: Обвинения в адрес России вредят самим США

Москва, 11 января. Обвинения в адрес Москвы о вмешательстве в дела США и других западных стран остаются голословными и превращаются в навязчивую идею, а также наносят вред не только двусторонним отношениям, но и самим Соединенным Штатам.

Таким мнением поделился пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя подготовленный американским Конгрессом доклад.

«(Обвинения — прим. ФАН) вредят не только двусторонним российско-американским отношениям, они вредят самим США, потому что, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального общественного развития и жизни», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле могут только выразить сожаление в связи с продолжающейся антироссийской кампанией, а также напомнить, что ни одно обвинение в адрес Москвы со стороны Запада не имеет под собой никаких оснований.

Отметим, как стало известно ранее, представители демократической партии в Конгрессе США подготовили доклад, в котором рассказывается о якобы имевших место попытках Москвы «подорвать демократические институты» западного мира.

Напомним, еще в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что тема о якобы вмешательстве России в дела США, в частности — в американские выборы, не имеет под собой никакого основания. Путин подчеркнул, что отвергает даже гипотетическую вероятность какого-либо вмешательства.