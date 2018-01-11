Индийский прецедент: почему РКН борется за защиту биометрических данных россиян

Журналисты из Индии, которые работают на издание The Tribune, в ходе расследования смогли получить доступ к биометрическим данным миллионов своих сограждан. Это удовольствие стоило им всего 8 долларов. Журналисты приобрели у неизвестного продавца в WatsApp пароль и логин для входа на сайт Агентства Индии по уникальной идентификации (UIDAI), на котором находятся данные миллионов людей. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Заметим, что UIDAI закрепляет за каждым жителем Индии уникальный идентификатор — Aadhaar. К нему привязаны адреса, имена, фамилии, телефонные номера, банковские данные и, конечно же, биометрические параметры. В последнем случае речь идет об отпечатках пальцев и сканах радужной оболочки глаза.

Журналистам удалось завладеть полной информацией о своих согражданах, в том числе даже самой личной информацией.

Заметим, что Роскомнадзор уже давно обращает внимание общественности на эту проблему. Ранее глава ведомства Александр Жаров выступал за запрет биоидентификации несовершеннолетних, а также выражал обеспокоенность по поводу проекта Сбербанка «Ладошки» по идентификации школьников России. РКН твердо стоит на своем: биометрические данные граждан России должны быть защищены, нельзя допустить их бесконтрольное распространение, не говоря уже о краже.

Подтверждение мрачных прогнозов

Независимый аналитик, публицист Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что события такого рода подтверждают самые мрачные прогнозы насчет распространения биометрических технологий. Хотя в сущности, журналисты лишь в очередной раз привлекли общественное внимание к очевидному — само существование подобных чатов означает, что нелегальный бизнес по краже и продаже личных данных уже поставлен на поток.

«Пресловутая «кража личности» давно превратилась из сюжета антиутопии во вполне обыденное явление. Весьма вероятно, что уже в ближайшем будущем многим россиянам придется столкнуться с тем, что кто-то списывает деньги со счетов с помощью скопированных отпечатков пальцев или радужной оболочки или, скажем, вымогает деньги, используя краденый голос близкого человека. При этом, как выясняется, незащищннной может оказаться даже база государственного агентства. Так что и декларации Apple, Google и любых других ИТ-компаний о том, что собранная с помощью смартфонов или каким-либо другим образом биометрическая информация никак не используется, не должны никого вводить в заблуждение», — пояснил аналитик.

Как заметил эксперт, в этом контексте вполне понятны вызвавшие такой резонанс заявления Роскомнадзора о том, что необходимо сделать обязательным запрос на сбор биометрических данных, а также полностью запретить сбор такой информации о детях и подростках.

«Разумеется, прикоснуться к сканеру гораздо удобнее, чем вводить длинный пароль, который тоже может быть взломан. Но нужно понимать, что если преступления с использованием биометрии станут массовыми, недовольство будет еще больше. Разумеется, можно спорить о методах регулирования сбора и использования такой информации. Но то, что они необходимы, что государство должно вовремя реагировать на технологические вызовы, на мой взгляд, очевидно», — резюмировал аналитик.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий административную ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных.