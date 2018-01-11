В СК России отреагировали на заявление Польши по катастрофе Ту-154 Качиньского

Москва, 11 января. Варшава не приводит никаких фактов, подтверждающих версию взрыва на борту лайнера президента Польши Леха Качиньского в 2010 году, ранее она была проверена Следственным комитетом России и своего подтверждения не нашла. Об этом заявила во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Официальный представитель ведомства решительно подчеркнула, что «никаких данных, подтверждающих заявления Польши, никто не приводит», передает РИА Новости.

Она напомнила, что версия о взрыве на борту воздушного судна была проверена Следственным комитетом России в числе основных, но не была подтверждена.

Петренко также обратила внимание на то, что к идентичным выводам пришли и эксперты Международного авиационного комитета (МАК) по результатам своего расследования.

Напомним, в четверг, 11 января, польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства крушения самолета Ту-154 под Смоленском, сообщила, что на борту лайнера якобы «произошел взрыв».

Напомним, 14 декабря 2017 года в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил об очередных попытках Польши возложить ответственность за гибель при авиакатастрофе лайнера Ту-154 президента Польши Леха Качиньского на Россию.

Тогда российский президент подчеркнул, что «Москва устала от блефа и несуразицы» со стороны Варшавы.

Владимир Путин. Биография