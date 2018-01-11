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Политика
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Украина
Украина останется без помощи России, если примет закон о реинтеграции Донбасса — Медведчук
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    Украина останется без помощи России, если примет закон о реинтеграции Донбасса — Медведчук

    15:07  11 Января 2018  /обновлено: 15:07  11 Января 2018
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    Медведчук рассказал о последствиях принятия Киевом закона о реинтеграции Донбасса

    Киев, 11 января. Украинская сторона не сможет рассчитывать на помощь России в реализации минских договоренностей в том случае, если Киев примет закон о реинтеграции Донбасса, в котором Москва названа «агрессором». Об этом рассказал лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. 

    Ранее спикер Верховной рады Анатолий Парубий заявил о том, что народные депутаты рассмотрят во втором чтении проект закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» в январе 2018 года.

    «Принятие закона, в котором имеет место признание России государством-агрессором, будет означать, что Украина в дальнейшем не сможет рассчитывать на влияние России на непризнанные республики в вопросах реализации минских соглашений», — объяснил Медведчук в интервью изданию «Комсомольская правда на Украине».

    По словам политика, вышеуказанный документ не имеет ничего общего с реальным процессом реинтеграции региона, однако его поддерживают люди, заинтересованные в продолжении конфликта. Поэтому России и Украине необходимо установить прямой диалог по Донбассу.

    Напомним, в конце декабря в Донбассе состоялся масштабный обмен пленными. Как отметил бывший губернатор Донецкой области Александр Кихтенко, он уверен в том, что президент РФ Владимир Путин внес большой вклад в данный процесс.

    Непосредственно представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук призвал начать подготовку ко второму этапу обмена.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #донбасс #украина
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