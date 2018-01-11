Азаров: Украина не получит 600 млн евро от ЕС, даже если выполнит все условия
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Евросоюз больше не предоставит Киеву экономическую помощь, даже если на Украине создадут Антикоррупционный суд и снимут мораторий на экспорт леса-кругляка.
Чем ЕС объяснил отказ выделять деньги Украине
Накануне глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему ЕС отказался перечислить Киеву последний, третий транш в размере 600 миллионов евро, обещанный ему за подписание соглашения об ассоциации.
По словам Мингарелли, Украина не выполнила 4 из 21 пункта условий предоставления финансовой помощи, но в то же время транш еще может быть предоставлен, поскольку глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по просьбе украинского президента Петра Порошенко распорядился «провести оценку объема помощи, в которой нуждается Украина, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», пишет «Газета.ru».
«Помощь мизерная, а условия — кабальные»
Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что Евросоюз принял решение о маркоэкономической помощи Украине еще в 2011 году, «но под разными предлогами все это дело переносилось».
«Когда работало наше правительство, мы не настаивали, потому что сумма для Украины смехотворная, а условия для ее получения кабальные. Например, отмена пошлины на вывоз кругляка. То есть вырубай Карпаты, ликвидируй свою деревообрабатывающую промышленность, а за это получишь какую-то сотню миллионов евро. Кто в здравом уме на такое пойдет?» — сказал Николай Азаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
«Наглое вмешательство ЕС во внутренние дела Украины»
Комментируя нынешние слова Мингарелли об отказе ЕС в предоставлении транша Украине, Азаров отметил, что глава украинского представительства ЕС ведет себя в этой стране, как наместник. Точно так же ведет себя и американский посол.
«Сейчас Мингарелли командует создать Антикоррупционный суд на Украине. Хочется его спросить, почему в Италии, где дела с коррупцией обстоят не лучше, никто не собирается создавать Антикоррупционный суд? И что это вообще за суд такой? Он разрушит существующую вертикаль судов. И другие суды при нем превратятся в коррупционные, что ли? А чем будут заниматься уже существующие НАБУ, специализированная антикоррупционная прокуратура и прочие органы? И, кстати, этот непонятный Антикоррупционный суд будет назначаться представителями стран ЕС. Вы в другой европейской стране видели, чтобы их суды назначались представителями Украины, Молдавии, Грузии, например? Не видели. Я ничуть не сочувствую нынешним украинским властям, которые являются самыми коррумпированными в мире, несмотря на наличие разных антикоррупционных структур в стране, но меня как бывшего украинского премьера возмущает это наглое, бесцеремонное вмешательство ЕС во внутренние дела Украины», — сказал Николай Азаров.
США и ЕС поняли, что их помощь все равно разворуют
Экс-премьер Украины напомнил также, что недавно глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) сообщил, что никакого транша в 2018 году Украина не получит.
«То есть американцы поняли, что те мизерные деньги, которые они выделяют Украине, разворовываются, несмотря ни на что. Вслед за ними к этому пониманию пришли и европейцы. Сегодня ЕС вообще не горит желанием оказывать какую-либо серьезную помощь действующему на Украине режиму. За прошедшие после госпереворота четыре года никакой реальной финансовой помощи от ЕС и не было», — считает Николай Азаров.
Он полагает, что сегодня руководство ЕС осознало, что успехи на Украине могут произойти только после смены власти.
«Порошенко будет хвататься за что угодно, но денег не получит»
«Не исключаю, что Порошенко ради денег ЕС сейчас постарается выполнить все условия. Но в 2019 году придет время выплачивать все кредиты, которые получила Украина с 2014 года. Прежде всего, это будет выплата по реструктуризации, возврат кредита МВФ. Это уже исчисляется суммой под $10 млрд в год. Плюс перекредитованность и неспособность возвращать долги корпоративного сектора украинской экономики. Об этом мало говорят, но, тем не менее, это $22 млрд просроченных кредитов, которые надо возвращать. Представляете, какая нагрузка на валютный резерв страны. У Украины нет таких денег. Плюс на днях Лондонский суд примет окончательное решение по российскому кредиту в $3 млрд. Прибавьте к этому громкие аресты активов Коломойского и Ахметова, это еще порядка $3,5 млрд. Финансовая ситуация складывается катастрофическая. Поэтому Порошенко будет хвататься за что угодно. Но даже если он создаст Антикоррупционный суд и отменит пошлины на вывоз кругляка, 600 млн евро от ЕС не получит», — добавил Николай Азаров.