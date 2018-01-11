Азаров: Украина не получит 600 млн евро от ЕС, даже если выполнит все условия

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Евросоюз больше не предоставит Киеву экономическую помощь, даже если на Украине создадут Антикоррупционный суд и снимут мораторий на экспорт леса-кругляка.

Чем ЕС объяснил отказ выделять деньги Украине

Накануне глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли объяснил, почему ЕС отказался перечислить Киеву последний, третий транш в размере 600 миллионов евро, обещанный ему за подписание соглашения об ассоциации.

По словам Мингарелли, Украина не выполнила 4 из 21 пункта условий предоставления финансовой помощи, но в то же время транш еще может быть предоставлен, поскольку глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер по просьбе украинского президента Петра Порошенко распорядился «провести оценку объема помощи, в которой нуждается Украина, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», пишет «Газета.ru».

«Помощь мизерная, а условия — кабальные»

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что Евросоюз принял решение о маркоэкономической помощи Украине еще в 2011 году, «но под разными предлогами все это дело переносилось».

«Когда работало наше правительство, мы не настаивали, потому что сумма для Украины смехотворная, а условия для ее получения кабальные. Например, отмена пошлины на вывоз кругляка. То есть вырубай Карпаты, ликвидируй свою деревообрабатывающую промышленность, а за это получишь какую-то сотню миллионов евро. Кто в здравом уме на такое пойдет?» — сказал Николай Азаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Наглое вмешательство ЕС во внутренние дела Украины»

Комментируя нынешние слова Мингарелли об отказе ЕС в предоставлении транша Украине, Азаров отметил, что глава украинского представительства ЕС ведет себя в этой стране, как наместник. Точно так же ведет себя и американский посол.

«Сейчас Мингарелли командует создать Антикоррупционный суд на Украине. Хочется его спросить, почему в Италии, где дела с коррупцией обстоят не лучше, никто не собирается создавать Антикоррупционный суд? И что это вообще за суд такой? Он разрушит существующую вертикаль судов. И другие суды при нем превратятся в коррупционные, что ли? А чем будут заниматься уже существующие НАБУ, специализированная антикоррупционная прокуратура и прочие органы? И, кстати, этот непонятный Антикоррупционный суд будет назначаться представителями стран ЕС. Вы в другой европейской стране видели, чтобы их суды назначались представителями Украины, Молдавии, Грузии, например? Не видели. Я ничуть не сочувствую нынешним украинским властям, которые являются самыми коррумпированными в мире, несмотря на наличие разных антикоррупционных структур в стране, но меня как бывшего украинского премьера возмущает это наглое, бесцеремонное вмешательство ЕС во внутренние дела Украины», — сказал Николай Азаров.

США и ЕС поняли, что их помощь все равно разворуют

Экс-премьер Украины напомнил также, что недавно глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) сообщил, что никакого транша в 2018 году Украина не получит.

«То есть американцы поняли, что те мизерные деньги, которые они выделяют Украине, разворовываются, несмотря ни на что. Вслед за ними к этому пониманию пришли и европейцы. Сегодня ЕС вообще не горит желанием оказывать какую-либо серьезную помощь действующему на Украине режиму. За прошедшие после госпереворота четыре года никакой реальной финансовой помощи от ЕС и не было», — считает Николай Азаров.

Он полагает, что сегодня руководство ЕС осознало, что успехи на Украине могут произойти только после смены власти.

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