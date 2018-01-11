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Политика
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Украина
В Киеве призвали «приватизировать» русский язык
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    В Киеве призвали «приватизировать» русский язык

    14:05  11 Января 2018  /обновлено: 14:05  11 Января 2018
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    В Киеве призвали «приватизировать» русский язык

    Киев, 11 января. Украинский писатель Андрей Курков призвал «приватизировать» русский язык и взять его под «филологический контроль», заявив при этом, якобы Россия пытается использовать русскоязычие украинского населения в своих интересах.

    Такое мнение Курков высказал в беседе с украинскими журналистами. Он заявил, что вне РФ русский язык является самостоятельным явлением, однако Киев, по мнению писателя, должен «ограничить возможности России защищать на Украине русский язык».

    «Нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью», — сообщил он.

    Чтобы жители Украины «могли обособиться от русского мира», Курков предложил создать институт русского языка или институт русского и других языков национальных меньшинств в Национальной академии наук Украины.

    В Киеве призвали «приватизировать» русский язык

    Писатель также призвал превратить русский язык на Украине в «инструмент борьбы» против всего, что ассоциируется с русским миром, сообщает интернет-издание «Дни.ру».

    Напомним, в сентябре 2017 года на Украине был принят закон об образовании, вызвавший широкий общественный резонанс. Согласно новому закону, в украинских школах было запрещено преподавание на русском и любых других языках, кроме украинского, начиная с пятого класса. Европейские эксперты, созванные на Венецианской комиссии, признали закон дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам Украины.

    Осложнение отношений между Россией и Украиной наблюдается с 2014 года, когда Киев взял курс на антироссийскую политику. Так, в частности, совместно с рядом западных государств Украина постоянно обвиняет РФ в якобы имеющих место «агрессии» и «вмешательстве» в конфликт в Донбассе. Официальные представители Москвы неоднократно подчеркивали, что Россия не является одной из сторон данного конфликта.

    При этом Россия играет важную роль в урегулировании ситуации в Донбассе. В частности, президент РФ Владимир Путин лично содействовал обмену пленными между республиками Донбасса и Киевом. Его роль в этом процессе высоко оценил лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #украина #русский язык
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